Госдума приняла поправки в закон о психиатрической помощи во втором чтении

Госдума приняла поправки в закон о психиатрической помощи во втором чтенииДокумент упраздняет так и не созданную службу по защите прав пациентов интернатов
Согласно поправкам, условия пользования телефоном могут быть определены по рекомендации лечащего врача решением завотделением или главного врача психоневрологического интерната (ПНИ). У них появится право ограничивать круг лиц, с которыми больной может общаться. Может быть уменьшено число сеансов связи в сутки, кроме того, поправки предполагают отойти от принципа конфиденциальности при общении пациентов по телефону или во время встреч с посетителями.
Из закона уберут ст. 38, которая обязывает государство создавать независимую службу защиты прав пациентов в медорганизациях. Эта статья позволяла общественным организациям принимать от пациентов ПНИ жалобы и в том числе направлять их в прокуратуру или суд.
Из первоначальной версии 39-й статьи пропал пункт о том, что медицинская организация становилась законным представителем недееспособного пациента только в случае, если у него такого представителя не было. Теперь предлагается, чтобы ПНИ мог стать опекуном, если эта «обязанность возложена на нее по закону».
Также поправки описывают основания для временного выбытия из стационара на сутки: для этого будет необходимо заявление самого пациента или его законного представителя, согласие человека, который будет помогать пациенту и ухаживать за ним на время отсутствия в стационаре. Наряду с этим орган соцобслуживания региона должен содействовать в предоставлении срочных соцуслуг по месту жительства или пребывания, в том числе медицинской, юридической, педагогической помощи и другой, которая не относится к социальным услугам. Аналогичный порядок поправки предлагают применить и к выписывающимся пациентам.
Поправки предлагают еще одно значимое нововведение – создание на территории каждого региона России «комиссий по рассмотрению вопросов о приеме в ПНИ». В состав таких комиссий будут включаться представители местных минздравов, общественные объединения и негосударственные организации, врачи-психиатры. Они будут заниматься вопросами приема, перевода или выписки пациентов, страдающих психическими расстройствами, а также определять среди прочего, потребуется ли пациенту уход при выписке из стационара.
Ранее представители 74 некоммерческих организаций подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой наложить вето на закон и принесли его на заседание комитета Госдумы по охране здоровья 18 июля. Среди инициаторов обращения – учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Федермессер подчеркнула, что в ПНИ не живут «опасные психи». «В ПНИ живут несчастные и одинокие инвалиды, выросшие, но не повзрослевшие из-за социальной депривации дети-сироты, брошенные старики, мужчины и женщины с деменцией и болезнью Альцгеймера, которые перестали узнавать своих близких; живут люди, не справившиеся с темпом и уровнем напряжения современного мира, живут мужики, прошедшие Афган или Чечню и не сумевшие встроиться в мирную жизнь после войны», – подчеркнула правозащитница в своем Telegram-канале.
В своем письме, которое на момент написания заметки подписали уже 42 118 человек, общественники обращают внимание, что законопроект существенно ухудшает правовую защищенность людей с психическими расстройствами. Наибольшую критику у общественников вызвал отказ от службы защиты прав таких граждан. Такая служба важна для людей с психическими расстройствами, которые не могут сформулировать проблему ни устно, ни тем более письменно и не способны разговаривать на равных с чиновниками и другими работниками интернатов, говорится в письме.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (фракция ЛДПР) парировал: за 30 лет действия закона подобную службу так и не создали, значит, норма не актуальна (цитата по «Парламентской газете»).
Общественные организации также замечают в тексте, что временное выбытие из ПНИ будет зависеть от директора организации, а прописанные в проекте закона основания для такого отказа или возможность его обжалования отсутствуют.
«Это нарушение конституционных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания, а также законодательного принципа добровольности социального обслуживания. Если в силу особенностей проявления психического расстройства необходимость в ограничениях действительно есть, врач должен будет определить и обосновать, какие конкретно ограничительные меры необходимы данному пациенту», – пояснил адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев. «Сегодня практика такова, что звонок родственникам является не правом, а привилегией, пользование которой зависит от усмотрения врача или даже медсестры», – отметил он.
Альшанская подтверждает, что существующие поправки фактически позволяют главным врачам ПНИ вводить запреты на выход из учреждения пациентам, не допускать их корреспонденцию. Таким образом, независимые общественные организации, оказывающие помощь таким больным, могут вовсе не получать сообщение о той или иной жалобе. «Из людей, находящихся в ПНИ, делают заложников. Важно, что это будет распространяться и на дееспособных, которые получают социальные услуги в стационарной форме. Нынешний законопроект ограничит законные права дееспособных граждан», – подчеркнула Альшанская.
Порядок временного выбытия из ПНИ не должен зависеть от усмотрения директора, поскольку при наличии у проживающего в интернате способности к самостоятельному волеизъявлению его право на выход из интерната и временное проживание вне интерната не может быть ограничено по усмотрению директора, в законодательстве такого основания не существует, заключает Бартенев.
Человека, проживающего в ПНИ, за любое с точки зрения администрации ПНИ нарушение правил отправляют в психиатрическую больницу, например за стирку носков в раковине в комнате, где человек проживает. Эти случаи «наказания больницей» выявляются случайно при помощи представителей общественности, которые пытаются помогать людям, проживающим в интернатах, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Принятые сегодня поправки в своей совокупности кардинально ослабляют защиту прав ограниченно дееспособных граждан», – пояснил Добрынин.