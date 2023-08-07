Правительство направило дополнительные средства на модернизацию поликлиник новых регионов

Правительство направило дополнительные средства на модернизацию поликлиник новых регионовПересмотр субсидий субъектам РФ предусмотрен в рамках бюджета на 2023 г.
Правительство России сократило субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году для 61 региона на общую сумму 2,4 млрд руб. В результате перераспределения средств 1,02 млрд руб. впервые будет направлено в пользу новых регионов. Распоряжение Белого дома опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Общий объем выделенных средств из бюджета не изменится – в бюджете заложено на это 88,8 млрд руб. в 2023 г.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», запущенный в 2021 г., входит в нацпроект «Здравоохранение». Он направлен на создание в регионах новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, дневных стационаров и т. д., а также на привлечение туда квалифицированных кадров. На старых объектах в рамках проекта проводится капитальный ремонт и обновляется оборудование. Всего на его реализацию до 2025 г. предусмотрено более 550 млрд руб.
Согласно отчету Минздрава по итогам прошлого года, в 2021–2022 гг. было построено или реконструировано, а также приобретено более 2200 объектов первичного звена, закуплено 85 100 единиц оборудования. Согласно проверке Счетной палаты по итогам 2022 г., кассовое исполнение проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составило 93,6%, или 96,8 млрд руб. В 2023 г. планировалось создать 1270 объектов и приобрести 48 900 единиц медоборудования.
Сильнее всего размер субсидий снизился для Нижегородской (на 230 млн руб. до 2,5 млрд руб.), Свердловской (на 199,3 млн руб. до 2,7 млрд руб.) областей, Пермского края (на 174,5 млн руб. до 1,6 млрд руб.) и Тульской области (на 118,7 млн руб. до 1,1 млрд руб.). Финансирование для 19 регионов осталось на прежнем уровне.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 г. Новым распоряжением правительства на строительство и ремонт больниц в ДНР впервые направлено 155,95 млн руб., в ЛНР – 171,1 млн руб., в Херсонской области – 429,9 млн руб., в Запорожской области – почти 267 млн руб.
Кроме этого правительство увеличило объем финансирования для четырех субъектов РФ: Новгородской (на 531,1 млн руб. до 1,1 млрд руб.), Пензенской (на 453,1 млн руб. до 1,3 млрд руб.) областей, Кабардино-Балкарской (на 173,3 млн руб. до 494,1 млн руб.) и Карачаево-Черкесской (на 54,3 млн руб. до 210,5 млн руб.) республик.
В распоряжении правительства также говорится о не распределенном между субъектами резерве в 143,7 млн руб.
Представитель пресс-службы правительства переадресовал вопросы в Министерство здравоохранения.
По словам представителя ведомства, Минздрав провел работу с руководителями региональных органов в сфере здравоохранения для уточнения их предложений по перераспределению сложившейся экономии и сумм нераспределенного остатка субсидий в рамках проекта. Министр Михаил Мурашко 12 июля докладывал президенту о сэкономленных в проекте модернизации первичного звена почти 2,5 млрд руб.
Ключевой причиной перераспределения субсидий является неполное выполнение рядом субъектов планов по освоению средств, считает директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин.
Изменения проходят в рамках поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (п. «а» ст. 3 перечня поручений от 26 января 2023 г. № Пр-144), добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В нем, в частности, говорится о необходимости перераспределения межбюджетных трансфертов, если субъектами не выполняются принятые обязательства по реализации региональных программ, в пользу территорий, готовых эти средства осваивать. «Те, кто работает медленно и не выполняет нужное в срок, лишаются части средств в пользу тех, кто работает хорошо», – пояснила логику Попович.
Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле с учетом числа жителей региона, имеющих полис ОМС, степени износа медучреждений и демографических показателей – рождаемости и смертности, рассказала ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. С учетом удорожания материалов для строительства, а также медицинского оборудования было бы правильно направить на восстановление медицинских организаций в новых регионах дополнительные средства, считает она.
Помимо строительства новых зданий, оснащения их оборудованием, обновления лабораторий и фельдшерско-акушерских пунктов не менее важную роль играет подготовка квалифицированных кадров первичного звена, говорит Шишкин. Таких мероприятий, по его мнению, проводится недостаточно.