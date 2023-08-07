Правительство направило дополнительные средства на модернизацию поликлиник новых регионов

Изменения проходят в рамках поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (п. «а» ст. 3 перечня поручений от 26 января 2023 г. № Пр-144), добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В нем, в частности, говорится о необходимости перераспределения межбюджетных трансфертов, если субъектами не выполняются принятые обязательства по реализации региональных программ, в пользу территорий, готовых эти средства осваивать. «Те, кто работает медленно и не выполняет нужное в срок, лишаются части средств в пользу тех, кто работает хорошо», – пояснила логику Попович.