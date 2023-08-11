ФСБ и МИД могут наделить правом отказывать в вывозе патогенов из России в недружественные страны

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что изменения повлияют на развитие глобальной эпидемиологии, но не отразятся на фармацевтическом рынке. По мнению Позднякова, циркулирующими в мире патогенами «давно все обменялись». Поправки могут быть применимы к появляющимся микроорганизмам, продолжил он. Если они будут распространяться глобально, Россия сможет ввезти их из дружественных стран – КНР, Индии и т. д., т. е. на скорости создания вакцин это не должно серьезно отразиться, считает инфекционист.