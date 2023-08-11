ФСБ и МИД могут наделить правом отказывать в вывозе патогенов из России в недружественные страны

ФСБ и МИД могут наделить правом отказывать в вывозе патогенов из России в недружественные страныТак правительство хочет сократить риски для биологической безопасности страны
Минздрав планирует скорректировать правила ввоза на территорию России и вывоза за ее пределы патогенных микроорганизмов и вирусов. Согласно предлагаемым изменениям, поводом для отказа в вывозе из России патогенов (любые микроорганизмы, включая грибы, вирусы и бактерии) в недружественные страны станет отсутствие согласования со стороны ФСБ и МИДа. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.
Документ подготовлен по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, сказано в пояснительной записке к документу. В ней также говорится, что при вывозе патогенных микроорганизмов, включая вирусы, в недружественные государства иностранные партнеры не всегда соблюдали принцип взаимности при обмене патогенами. «Такие действия иностранных партнеров на нынешнем этапе развития международных отношений несут риск возникновения негативных последствий для биологической безопасности РФ», – сказано в документе.
Основанием для отказа в выдаче согласования вывоза патогенов со стороны ФСБ и МИДа станет несоблюдение страной «принципа взаимности при осуществлении ввоза (вывоза) патогенных микроорганизмов и вирусов». Распоряжением правительства от 5 марта 2022 г. № 430-р к странам, совершающим недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц, относятся 28 государств – членов Европейского союза, а также Канада, США, Швейцария, Япония и др.
Правила ввоза и вывоза патогенов регулируются постановлением правительства от 2 апреля 2022 г. № 527 и распространяются на научно-исследовательские организации, юрлиц, которые обеспечивают создание и использование коллекций патогенных микроорганизмов. А также на медицинские и лабораторно-диагностические организации, занимающиеся производством лекарств. Разрешения на ввоз и вывоз микроорганизмов в зависимости от группы патогенности им выдают главный государственный санитарный врач, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Правила охватывают почти патогены, за исключением тех, которые входят в список микроорганизмов, подлежащих экспортному контролю. Последний охватывает три блока: это микроорганизмы, патогенные для человека, для животных и для растений. Он включает, например, вирус натуральной оспы и оспы обезьян, вирус африканской чумы свиней, вирус ящура, вирус синего языка овец и т. д. Кроме этого правила не регулируют ввоз и вывоз биоматериалов, полученных для проведения клинических исследований лекарств.
Таким образом, вносимые поправки затрагивают патогены для фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологической безопасности, создания диагностических систем. Самый последний пример ввоза патогенов на территорию России для изучения и создания тест-систем – это SARS-CoV-2, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Обмен микроорганизмами между странами происходит для создания средств профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней и т. д. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что изменения повлияют на развитие глобальной эпидемиологии, но не отразятся на фармацевтическом рынке. По мнению Позднякова, циркулирующими в мире патогенами «давно все обменялись». Поправки могут быть применимы к появляющимся микроорганизмам, продолжил он. Если они будут распространяться глобально, Россия сможет ввезти их из дружественных стран – КНР, Индии и т. д., т. е. на скорости создания вакцин это не должно серьезно отразиться, считает инфекционист.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, МИД, ФСБ, Минобрнауки и Российскую академию наук. Представитель Россельхознадзора сообщил, что вопросы не находятся в его компетенции.