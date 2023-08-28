Как в Чечне будут отмечать свадьбы

Как в Чечне будут отмечать свадьбыНовый свод правил, включающий отказ от чрезмерных излишеств, рекомендован руководством республики
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики утвердило свод обязательных норм при проведении свадебных торжеств из 11 пунктов. Правила, в частности, запрещают дарить родственникам жениха дорогие подарки. Документ, подписанный муфтием Чечни Салах-Хаджи Межиевым, опубликован в официальном Telegram-канале религиозной организации 26 августа.
Создание документа стало ответом на изменение свадебных обрядов в республике. В течение последних трех-четырех лет, по данным чеченских СМИ, возникла традиция дарить дорогостоящие подарки свекрови и свекру. Теперь это будет запрещено, хотя параметры дороговизны документом ДУМ в основном не определены.
По словам главы региона Рамзана Кадырова, расходы на организацию свадеб повысились, а люди стали «заложниками нововведений». 16 августа он сообщил в своем Telegram-канале, что поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Следить за соблюдением правил будут органы власти, уточнил Кадыров.
Отдельный пункт созданного ДУМ Чечни свода правил строго запрещает «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, т. е. дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д.».
Свекор и свекровь во время визита к родственникам невесты также не должны преподносить особо ценные подарки. Разрешается дарить «только то, что издавна было принято в чеченском обществе». Подарки сопровождающим жениха – а ими могут быть от одного до трех мужчин и от одной до двух женщин – «не должны выходить за рамки адатов», говорится в документе.
Свадебный подарок невесте (урдо или калым, форма материальной гарантии будущего невесты при разводе или гибели супруга) должен составлять 50 000 руб., а также в него может входить чай, сахар и баран, сказано в своде норм по проведению свадеб в Чечне.
Браки в Чечне
По данным Росстата, число зарегистрированных браков в Чечне с января по июнь 2023 г. снизилось почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1388. Количество разводов за этот период значительно превысило показатель бракосочетаний. За полгода в республике был зафиксирован 4031 развод, что на 4,5% ниже аналогичного периода 2022 г.
По итогам прошлого года республики Кавказа демонстрировали наивысший уровень расторжения браков в стране. В Республике Ингушетия за 2022 г. на 1000 браков приходилось 2542 развода, следует из данных Росстата. Также на 1000 зарегистрированных союзов большое количество расторжений фиксируется в Чечне (2069), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии (1390).
Размер выкупа за невесту (зуда арайаккхар) при этом не установлен. Уточняется лишь то, что выплачиваемая родственниками жениха за невесту сумма определяется «по желанию в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами».
Платье невесты тоже должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов. Ее могут сопровождать одна или две женщины, количество чемоданов невесты остается без ограничений, «но без излишеств», сказано в своде.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов считает, что создание правил при проведении свадебных торжеств в Чечне в первую очередь направлено на повышение доступности брака. По его словам, преподнесение дорогих подарков, в том числе дополнительных презентов родственникам жениха, не распространено в других регионах.
Согласно исламскому семейному праву, есть только заранее оговоренный свадебный подарок невесте – махр. Он может быть в виде денег, золота, имущества и т. д. «Какая бы жизненная ситуация ни произошла – развелись, женщина осталась вдовой», махр будет принадлежать жене в качестве «подушки безопасности» до следующего замужества, пояснил он. Аббясов уверен, что подарки не должны становиться препятствием для бракосочетания, тем более люди не должны брать кредиты и займы ради них, как это иногда происходит на Кавказе.
«Ведомости» направили запрос в ДУМ Чечни.