Как в Чечне будут отмечать свадьбы

Браки в Чечне

По данным Росстата, число зарегистрированных браков в Чечне с января по июнь 2023 г. снизилось почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1388. Количество разводов за этот период значительно превысило показатель бракосочетаний. За полгода в республике был зафиксирован 4031 развод, что на 4,5% ниже аналогичного периода 2022 г.

По итогам прошлого года республики Кавказа демонстрировали наивысший уровень расторжения браков в стране. В Республике Ингушетия за 2022 г. на 1000 браков приходилось 2542 развода, следует из данных Росстата. Также на 1000 зарегистрированных союзов большое количество расторжений фиксируется в Чечне (2069), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии (1390).