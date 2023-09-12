Суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-владельца СК «Ангора»В 2019 году Кондратенков был объявлен в международный розыск
Арбитражный суд Иркутской области 12 сентября 2023 г. по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) удовлетворил иск о взыскании убытков с экс-бенефициара страховой компании ООО СК «Ангара» Александра Кондратенкова и гендиректора организации Ларисы Фроловой в размере 1,5 млрд руб., говорится в сообщении АСВ.
«Основаниями для взыскания послужили операции по выводу ликвидных активов из ООО СК «Ангара»», – уточняется в заявлении агентства.
Ранее суды по заявлению АСВ привлекли Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам другой страховой компании – ООО «СК «Вектор», и взыскали убытки в размере 1,6 млрд руб.
ЦБ отозвал у ООО СК «Ангара» лицензии на осуществление страхования в 2019 г. «в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала)».
46-летний бизнесмен Кондратенков был бенефициаром еще пяти страховых компаний, лицензии которых были отозваны в период с декабря 2016 г. по май 2019 г.: ООО «СК «Вектор», АО «СК «Опора», ООО «СК «Трудстрвх», ООО «СК «Респект», АО «Наско». Еще одна подконтрольная Кондратенкову структура – «Центральное страховое общество» была известна тем, что выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 гг. на 13,7 млрд руб., но практически тут же лишилась лицензии.
В октябре 2019 г. МВД объявило Кондратенкова в международный розыск по делу о мошенничестве. Ему инкриминировались хищение около 70 млн руб. из СК «Вектор», а также вывод из собственности этой страховой компании здания в Симферополе, в котором она и располагалась, писал «Коммерсант». Как уточняло издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ходе следствия выяснилось, что еще в феврале 2017 г. Кондратенков обзавелся чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова. Документ был выдан россиянину Кондратенкову на основании так называемого кровного родства. Благодаря этой информации сотркудники правоохранительных органов смогли отследить его передвижения, включая встречи с семьей в Лондоне и французском курорте Куршевель. По данным источника «Ъ», Кондратенков даже пытался организовать страховой бизнес в Канаде. Правоохранители рассчитывали получить доступ к его счетам в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также средствам кипрского фонда под егоуправлением.
Второе уголовное дело в отношение Кондратенкова было возбуждено в 2020 г. по поводу хищений из СК «Респект» (по ч. 4 ст. 160 УК). Зарегистрированная в Рязани компания «Респект» занималась страхованием застройщиков и имела филиалы в 58 российских городах. В июне 2019 г. был принят закон, обязывающий страховщиков застройщиков передавать премии за неистекший период по этому виду страхования в фонд защиты прав дольщиков. Тогда, по данным ЦБ, обязательства СК «Респект» перед этим фондом оказались больше, чем у других 12 основных игроков этого рынка вместе взятых: почти 5 млрд против 3,6 млрд руб. По версии следствия, собранные страховые премии были выведены под видом перестрахования в офшорные компании и похищены, писал «Коммерсант».