Суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-владельца СК «Ангора»

В октябре 2019 г. МВД объявило Кондратенкова в международный розыск по делу о мошенничестве. Ему инкриминировались хищение около 70 млн руб. из СК «Вектор», а также вывод из собственности этой страховой компании здания в Симферополе, в котором она и располагалась, писал «Коммерсант». Как уточняло издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ходе следствия выяснилось, что еще в феврале 2017 г. Кондратенков обзавелся чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова. Документ был выдан россиянину Кондратенкову на основании так называемого кровного родства. Благодаря этой информации сотркудники правоохранительных органов смогли отследить его передвижения, включая встречи с семьей в Лондоне и французском курорте Куршевель. По данным источника «Ъ», Кондратенков даже пытался организовать страховой бизнес в Канаде. Правоохранители рассчитывали получить доступ к его счетам в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также средствам кипрского фонда под егоуправлением.