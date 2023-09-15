Начальник управления Росморпорта арестован в Москве по делу о получении особо крупной взятки

В течение длительного периода компания не могла получить от «Росморпорта» одобрение на проектную документацию, что препятствовало их дальнейшему включению в федеральный проект «Северный морской путь» и последующей реализации проекта. Следствие пришло к выводу, что у Болдорева возник преступный умысел в целях получения взятки, поскольку он обладал служебными полномочиями для организации беспрепятственного согласования проекта. Кроме того, по версии следствия, он должен был помочь в разработке необходимых документов. Для этого с ним был заключен договор о трудоустройстве, по которому Болдорев получил от ПГРК сумму в размере более 1,6 млн руб. в виде зарплаты, но следователи считают, что трудоустройство было фиктивным. В настоящий момент расследование уголовного дела по ч.5 ст. 290 УК РФ (дача взятки) продолжается, следствию необходимо установить лиц, причастных к заключению этого договора.