Начальник управления Росморпорта арестован в Москве по делу о получении особо крупной взятки

Начальник управления Росморпорта арестован в Москве по делу о получении особо крупной взяткиСледствие изучит, как коррупция может привести к угрозам безопасности мореплавания
Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ расследует уголовное дело об особо крупной взятке начальнику управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрею Болдореву. По версии следствия, он получил ее в виде заработной платы при фиктивном трудоустройстве от АО «Первой горнорудной компании» (входит в корпорацию «Росатом»). 13 сентября Дорогомиловский районный суд заключил его под стражу сроком до 11 ноября 2023 г.
Болдореву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, сотруднику «Росморпорта» грозит до 15 лет лишения свободы.
Знакомый с ходом расследования источник рассказал «Ведомостям», что между «Росморпортом» и ПГРК было заключено соглашение по взаимодействию при проектировании объектов, предусмотренных проектом Горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» с портовым комплексом (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). Компания ПГРК является первооткрывателем Павловского свинцово-цинкового месторождения.
В течение длительного периода компания не могла получить от «Росморпорта» одобрение на проектную документацию, что препятствовало их дальнейшему включению в федеральный проект «Северный морской путь» и последующей реализации проекта. Следствие пришло к выводу, что у Болдорева возник преступный умысел в целях получения взятки, поскольку он обладал служебными полномочиями для организации беспрепятственного согласования проекта. Кроме того, по версии следствия, он должен был помочь в разработке необходимых документов. Для этого с ним был заключен договор о трудоустройстве, по которому Болдорев получил от ПГРК сумму в размере более 1,6 млн руб. в виде зарплаты, но следователи считают, что трудоустройство было фиктивным. В настоящий момент расследование уголовного дела по ч.5 ст. 290 УК РФ (дача взятки) продолжается, следствию необходимо установить лиц, причастных к заключению этого договора.
Источник пояснил, что действия Болдорева и неустановленных лиц из ПГРК повлекли существенные нарушения в охраняемых законом интересов общества и государства в виду того, что проектная документация включала в себя создание портового комплекса с обязательным выполнением работ по объектам систем обеспечения безопасности мореплавания инженерных средств по обеспечению транспортной безопасности. При этом, как уточнил собеседник, на момент согласования проекта эти разделы были разработаны в неполном объеме, что создает угрозу безопасности мореплавания и может привести к чрезвычайным происшествиям техногенного характера в акватории.
Представляющий защиту Болдорева адвокат Василий Пятых в беседе с «Ведомостями» не стал подробно говорить о ходе расследования, но заявил, что избранная мера в виде заключения под стражу его доверителя «совершенно излишняя». В ходатайстве следователя об аресте Болдорева были приведены формальные доводы о том, что обвиняемый может скрыться и воспрепятствовать расследованию. «У него двое несовершеннолетних детей, трудоустроен, стабильный доход, нет никакой зарубежной недвижимости и счетов – скрываться он никак не намерен», – заявил адвокат. Кроме того, в ходе судебного заседания защитой были представлены суду многочисленные ведомственные награды Болдорева, в том числе от главы Минтранса. Пятых также добавил, что его подзащитный категорически вину не признает. «Мы обязательно обжалуем решение суда об аресте», – заключил он.
Представитель пресс-службы «Росморпорта» сказал, что не располагает сведениями о задержании Андрея Болдорева, но подтверждил его отсутствие на рабочем месте с 11 сентября. «Сведения о взаимодействии “Росморпорта” с инвесторами, включая ПГРК, не могут быть предоставлены, так как составляют коммерческую тайну», — добавил он. Представитель «Атомредметзолота» также сказал, что не обладает информацией. «Проект Павловское находится в стадии разработки, работы на нем в данный момент не ведутся», — добавил представитель компании.
«Первая горнорудная компания» (ПГРК) входит в «Атомредметзолото». На базе Павловского свинцово-цинкового месторождения компания планирует построить горно-обогатительный комбинат и портовую инфраструктуру для отгрузки продукции на морской транспорт.
По лицензии Роснедр месторождение должно быть введено в разработку не позднее 1 декабря 2024 г., его разработка разрешена до 31 декабря 2040 г. Спецпредставитель Росатома по вопросам Арктики Владимир Панов на ПМЭФ-2022 говорил, что для освоения месторождения потребуется 61 млрд руб. инвестиций. В конце 2021 г. ПГРК оценивала запасы Павловского месторождения для отработки открытым способом в 19 млн т руды при содержании 3,3% цинка, 0,7% свинца, 16 г на тонну серебра. Это эквивалентно 620 000 т цинка, 131 000 т свинца и 9,4 млн унций серебра. Ежегодно на ГОК планируется производить до 47 000 т свинцовых и 223 000 т цинковых концентратов.
Строительство инфраструктуры проекта должно было начаться в мае 2022 г., но из-за западных санкций и невозможности поставок европейского оборудования ПГРК пришлось перерабатывать проект, строительные работы сдвинулись на 2023 г. (см. «Ведомости» от 18 апреля 2023 г.)
ПГРК сотрудничает с «Росморпортом» (подведомственный Минтрансу ФГУП, строит и эксплуатирует государственную часть портовой инфраструктуры) в части проектирования и строительства причала для данного проекта. «При создании такой инфраструктуры причальная стенка остается в федеральной собственности, а все что на земле — в собственности инвестора. Соответственно, в проекте предусмотрена как бюджетная часть, так и средства инвестора», — пояснил собеседник «Ведомостей», близкий к компании.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс.