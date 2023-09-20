В новых регионах завершился переходный период для судов

В новых регионах завершился переходный период для судовПредполагается, что теперь судьи прошли переквалификацию
Верховный суд РФ объявил о начале деятельности федеральных судов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Из постановлений пленума следует, что 21 сентября начнется работа в верховных и арбитражных судах ДНР и ЛНР, а также в Запорожском областном суде и Арбитражном суде Запорожской области, Херсонском областном суде и Арбитражном суде Херсонской области, городских, районных и межрайонных судах и четырех гарнизонных военных судах. По словам заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, принятие решений о начале деятельности федеральных судов на территории четырех новых субъектов РФ позволит обеспечить доступ к правосудию и в полной мере интегрировать регионы в единое правовое пространство страны.
«Мы говорим о начале деятельности полностью созданной системы судов в каждом из субъектов. Согласно федеральным конституционным законам о принятии новых субъектов в состав, в течение переходного периода на их территории создаются федеральные суды в соответствии с законодательством РФ о судебной системе», – сказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Первый зампредседателя ВС Петр Серков заявил, что в настоящий момент уже назначено 258 судей. Как ожидается, в ближайшее время назначат еще около 150 кандидатов. 18 августа на встрече с президентом председатель высшей судебной инстанции Вячеслав Лебедев сообщал, что по штатной численности в этих субъектах должно работать 1115 судей.
19 сентября в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассматриваются кандидатуры на две должности судей Верховного суда ДНР, еще пять кандидатов в районные суды Мариуполя и кандидат на должность в судьи Центрально-Городского районного суда г. Макеевки ДНР.
После присоединения регионов к России местные суды продолжили работу, но уже по российскому, а не украинскому и республиканскому законодательству. За этот год судьи подавали документы в квалификационную комиссию, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Верховному суду ДНР. По его словам, тех, кто получал положительную рекомендацию, затем назначали на должность указом президента.
О создании федеральных судов на новых территориях 29 ноября 2022 г. объявил президент России Владимир Путин, когда выступал на X Всероссийском съезде судей в Кремле. Глава государства поставил задачу в ближайшее время открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему. Путин отмечал, что предстоит огромная работа по формированию новых составов судов, но попросил выполнить ее в «максимально сжатые сроки».
На пост судей в новых регионах могли претендовать только граждане России, соответствующие квалификационным требованиям. Согласно принятым законам, преимущественное право на замещение должностей имеют те судьи, которые замещали соответствующие должности на момент присоединения новых регионов к России.
Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев отметил, что на сегодняшний день во всех четырех субъектах местными адвокатами созданы палаты и они в полном объеме способны выполнять публичные функции по организации адвокатской деятельности, включая бесплатную юридическую помощь, предусмотренную законом. «Процесс изучения новой законодательной и правоприменительной базы потребует от адвокатов некоторых усилий, но нам не привыкать, и вряд ли стоит говорить о чем-то сверхсложном», – заявил он. Толчеев также упомянул опыт коллег из Крыма и Севастополя, который, по его словам, показывает, что адвокатура вполне способна с момента запуска обеспечивать отправление правосудия, одновременно интегрируясь в российские правовые реалии.
«Ведомости» запросили судебный департамент и Верховный суд.