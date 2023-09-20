В новых регионах завершился переходный период для судов

Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев отметил, что на сегодняшний день во всех четырех субъектах местными адвокатами созданы палаты и они в полном объеме способны выполнять публичные функции по организации адвокатской деятельности, включая бесплатную юридическую помощь, предусмотренную законом. «Процесс изучения новой законодательной и правоприменительной базы потребует от адвокатов некоторых усилий, но нам не привыкать, и вряд ли стоит говорить о чем-то сверхсложном», – заявил он. Толчеев также упомянул опыт коллег из Крыма и Севастополя, который, по его словам, показывает, что адвокатура вполне способна с момента запуска обеспечивать отправление правосудия, одновременно интегрируясь в российские правовые реалии.