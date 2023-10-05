Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учетаЭта мера снизит число неучтенных уклонистов
Рособрнадзор начнет собирать для воинского учета сведения об обучающихся в школах, колледжах и университетах и передавать их в создаваемый единый государственный информационный реестр. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что ведомство сможет собирать данные школьников, а также студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров. Собранные сведения о призывниках после обработки будут вноситься в единый реестр цифрового учета военнообязанных. Закон № 127 о его создании 14 апреля подписал президент Владимир Путин.
За создание реестра к 2024 г. отвечает Минцифры. Предполагается, что Минобороны начнет его эксплуатацию с 1 января 2025 г. Наполнением реестра, согласно закону, займутся военкоматы, также туда будут вноситься данные других государственных информсистем.
По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в дальнейшем помимо Рособрнадзора передавать военкоматам сведения о гражданах также будут Федеральная налоговая служба, Минздрав, включая частные клиники, МВД и работодатели (цитата по «Парламентской газете»). Закон разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, которые считаются врученными с момента их появления в личном кабинете призывника на «Госуслугах». Получившим повестки гражданам временно будет запрещен выезд из России. Информация об этом появится в реестре воинского учета, в управлении ФСБ и МВД. Сам призывник получит уведомление на «Госуслугах».
Учебные заведения традиционно содействуют военкоматам в организации и проведении первоначальной постановки на воинский учет, пояснила «Ведомостям» руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. По ее словам, классный руководитель обычно составляет список юношей, которые должны встать на воинский учет с 1 января до 31 марта. Для этого первоначально выясняются их возраст и прописка, по которой определяется принадлежность к тому или иному районному военкомату. После этого, как отмечает эксперт, ученикам озвучивается список документов для постановки на учет. Школьники также заполняют общую анкету о своих данных и проходят медицинскую комиссию. «Утвержденная правительством мера повлияет не столько на процесс сбора данных, сколько на их объем», – подчеркивает Севостьянова.
Согласно указу президента от 25 ноября 2022 г. (о государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета), учету теперь подлежат данные о регистрации граждан и принадлежащей им недвижимости, а также месте и форме обучения, наличии спортивных разрядов и званий, водительских прав, непогашенной судимости, напомнила она. Помимо этого необходимо предоставить в военкомат данные о состоянии здоровья, в том числе о возможном учете в психо- и наркодиспансерах и наличии ВИЧ, инвалидности, семейном положении, месте работы, а также номера телефонов и адреса электронной почты, указанные на «Госуслугах», перечислила эксперт.
Адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону Александр Бабичев считает, что мера по сбору данных не является кардинальной, она лишь дополняет череду принятых законов и постановлений по изменению правил и организации военной службы. Систематизация данных позволит упростить поиск данных, устранит ошибки и пробелы в документообороте военкоматов и снизит возможность уклониться от прохождения военной службы: все данные будут централизованы и возможность их потерять сводится к нулю, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Рособрнадзор и Минцифры.