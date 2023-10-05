Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Учебные заведения традиционно содействуют военкоматам в организации и проведении первоначальной постановки на воинский учет, пояснила «Ведомостям» руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. По ее словам, классный руководитель обычно составляет список юношей, которые должны встать на воинский учет с 1 января до 31 марта. Для этого первоначально выясняются их возраст и прописка, по которой определяется принадлежность к тому или иному районному военкомату. После этого, как отмечает эксперт, ученикам озвучивается список документов для постановки на учет. Школьники также заполняют общую анкету о своих данных и проходят медицинскую комиссию. «Утвержденная правительством мера повлияет не столько на процесс сбора данных, сколько на их объем», – подчеркивает Севостьянова.