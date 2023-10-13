Суд отправил в СИЗО троих адвокатов за участие в экстремистском сообществе

26 сентября вступил в силу приговор Навальному, согласно которому ему назначено наказание в виде 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и его финансировании. Такой срок был назначен путем сложения по совокупности приговоров по прошлым уголовным делам. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области.