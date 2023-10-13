Суд отправил в СИЗО троих адвокатов за участие в экстремистском сообществе

Суд отправил в СИЗО троих адвокатов за участие в экстремистском сообществеИх обвиняют в передаче информации от Навального из колонии его сторонникам
Басманный районный суд Москвы в пятницу поздно вечером санкционировал три ареста в отношении адвокатов осужденного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Дежурные судьи после окончания рабочего дня удовлетворили все три ходатайства следствия и отправили в СИЗО Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина на два месяца (до 13 декабря).
Уголовное дело СК возбудил за два дня до задержания – 11 октября. О задержании Липцера, Кобзева и Сергунина стало известно 13 октября рано утром из сообщений в соцсетях. Перед задержанием у адвокатов провели обыски. Следственные действия также проводились и в офисе коллегии адвокатов «Далет», где работают Липцер, Сергунин и еще один адвокат Навального – Ольга Михайлова. Ее на этот момент в России не оказалось.
Судебные заседания проходили в закрытом от представителей СМИ режиме – об этом просили следователи. Они мотивировали это и тайной следствия, и нераскрытием данных об адвокатской деятельности, а также угрозой безопасности со стороны действующего экстремистского сообщества.
Перед доставкой в Басманный районный суд всех троих допросили в главном следственном управлении Следственного комитета России. Липцеру, Кобзеву и Сергунину предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Из материалов дела следует, что обвиняемым инкриминируют передачу информации от Навального его соратникам.
26 сентября вступил в силу приговор Навальному, согласно которому ему назначено наказание в виде 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и его финансировании. Такой срок был назначен путем сложения по совокупности приговоров по прошлым уголовным делам. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области.
По версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».
Вероятно, речь идет о действиях уже формально не существующих организаций. 9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал экстремистской организацией, ликвидировал и запретил деятельность в России ФБК, а также Фонд защиты прав граждан и «Штабы Навального». Впоследствии организации были внесены в перечень лиц и организацией, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В случае если вина арестованных адвокатов будет доказана в суде по существу, им грозит до шести лет лишения свободы. Со всех защитников, которые вызвались вступить в дело коллег, следователи взяли подписки о неразглашении.
После суда адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы Кобзева, заявил, что не будет давать комментарии из-за «рисков». Липцера будет представлять Роман Карпинский. К Сергунину на помощь приехал адвокат по фамилии Гурьянов: единственный из защитников, который не возражал против о закрытии процесса.