Наказание за сокрытие или искажение экологической информации ужесточат

Депутаты же предлагают их увеличить: для граждан хотят ввести штрафы от 1000 до 3000 руб., для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 200 000 руб. За повторное нарушение предусматривается повышенная ответственность: дисквалификация должностного лица на срок от одного года до трех лет и штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – штраф от 200 000 до 300 000 руб. «К сожалению, мы знаем уже несколько таких случаев, когда масштабы чрезвычайных ситуаций разрастались до экологических катастроф», – написал Кобылкин.