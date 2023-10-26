Наказание за сокрытие или искажение экологической информации ужесточат

Наказание за сокрытие или искажение экологической информации ужесточатЭксперты считают, что без повышения информированности населения меры будет недостаточно
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие или искажение экологической информации. Об этом сообщил его председатель Дмитрий Кобылкин в своем Telegram-канале. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Сейчас, согласно ст. 8.5 КоАПа, такое правонарушение влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб., на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.
Депутаты же предлагают их увеличить: для граждан хотят ввести штрафы от 1000 до 3000 руб., для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 200 000 руб. За повторное нарушение предусматривается повышенная ответственность: дисквалификация должностного лица на срок от одного года до трех лет и штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – штраф от 200 000 до 300 000 руб. «К сожалению, мы знаем уже несколько таких случаев, когда масштабы чрезвычайных ситуаций разрастались до экологических катастроф», – написал Кобылкин.
Нормы документа прежде всего направлены на то, чтобы компаниям и ответственным лицам было выгодно говорить правду, поясняет председатель комитета. «Сейчас размер штрафных санкций в большинстве случаев не является ощутимым – проще заплатить, чем вкладываться в обеспечение природоохранных мероприятий», – считает он. Речь идет об общедоступной информации о состоянии окружающей среды – обязанность по ее предоставлению закреплена законом, но «нередко» промышленные предприятия и должностные лица занижают показатели, чтобы избежать давления со стороны надзорных органов и общественности, говорит Кобылкин.
Обеспечение гражданам доступа к экологической информации – это конституционная норма, но она до сих пор «спящая», сказал «Ведомостям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Для того чтобы она заработала, необходимо повышать ответственность чиновников и бизнеса за сокрытие и искажение экоданных, считает он. «Дополнительным стимулом для них мог бы стать публичный реестр недобросовестных лиц, которые так или иначе нарушали требование о раскрытии экологической информации», – предложил Исмаилов. Обусловлено это тем, что региональные чиновники в ответах гражданам зачастую «отписываются дежурными формулировками», скрывая реальное положение дел, пояснил он.
Такая инициатива – это важный шаг в борьбе с сокрытием экоинформации, поскольку «данные об окружающей среде жизненно важные для любого человека и искажать или скрывать их действительно преступно», считает эколог Илья Рыбальченко. Увеличение штрафов для должностных лиц в 3 раза, для юрлиц – в 4 раза, для граждан – в 3 раза может оказывать сдерживающее влияние на нарушителей, добавил он. При этом просто введения штрафов недостаточно: в первую очередь необходимо повысить уровень информированности населения о важности экологической информации, говорит Рыбальченко.
Кроме того, стоит создать систему прозрачности и подотчетности в сфере обращения с отходами: это позволит гражданам контролировать деятельность этих предприятий и выявлять случаи сокрытия или искажения экологической информации, считает эколог.