Сроки строительства включат в единый стандарт техзаказчиков

Сроки строительства включат в единый стандарт техзаказчиковСтатус разрабатывающей его профильной организации в будущем может быть прописан в Градостроительном кодексе
Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством (НОТЕХ) включит в единый стандарт техзаказчиков критерии эффективности их работы. В нем будет учитываться соблюдение сроков строительства объектов, качество и стоимость. Об этом сказал «Ведомостям» гендиректор ГК «Смарт инжинирс», член комитета по строительству «Деловой России» Хусейн Плиев. Как писали «Ведомости» в октябре, стандарт разработают до конца 2023 г.
Собеседник «Ведомостей», близкий к НОТЕХ, пояснил, что в будущем распространение стандарта будет масштабироваться на федеральном уровне через поправки в закон. Пока же правила ассоциации будут носить рекомендательный характер, а членство будет добровольным. На начальном этапе делать это обязательным нецелесообразно, говорит Плиев: «Мы боимся, что это станет такой же формальностью, как сейчас обязательства нахождения в саморегулируемых организациях (СРО)». В случае, если в будущем «рынок переформатируется», организации, которые подходят к этим вопросам поверхностно, исчезнут и останутся только «серьезные» компании, тогда переход к обязательному членству будет безболезненным, предположил он.