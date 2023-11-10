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Сроки строительства включат в единый стандарт техзаказчиков

Статус разрабатывающей его профильной организации в будущем может быть прописан в Градостроительном кодексе
Юлия Малева Дарья Молоткова
Алексей Орлов / Ведомости

Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством (НОТЕХ) включит в единый стандарт техзаказчиков критерии эффективности их работы. В нем будет учитываться соблюдение сроков строительства объектов, качество и стоимость. Об этом сказал «Ведомостям» гендиректор ГК «Смарт инжинирс», член комитета по строительству «Деловой России» Хусейн Плиев. Как писали «Ведомости» в октябре, стандарт разработают до конца 2023 г.

Собеседник «Ведомостей», близкий к НОТЕХ, пояснил, что в будущем распространение стандарта будет масштабироваться на федеральном уровне через поправки в закон. Пока же правила ассоциации будут носить рекомендательный характер, а членство будет добровольным. На начальном этапе делать это обязательным нецелесообразно, говорит Плиев: «Мы боимся, что это станет такой же формальностью, как сейчас обязательства нахождения в саморегулируемых организациях (СРО)». В случае, если в будущем «рынок переформатируется», организации, которые подходят к этим вопросам поверхностно, исчезнут и останутся только «серьезные» компании, тогда переход к обязательному членству будет безболезненным, предположил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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