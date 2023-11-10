Сроки строительства включат в единый стандарт техзаказчиков

Собеседник «Ведомостей», близкий к НОТЕХ, пояснил, что в будущем распространение стандарта будет масштабироваться на федеральном уровне через поправки в закон. Пока же правила ассоциации будут носить рекомендательный характер, а членство будет добровольным. На начальном этапе делать это обязательным нецелесообразно, говорит Плиев: «Мы боимся, что это станет такой же формальностью, как сейчас обязательства нахождения в саморегулируемых организациях (СРО)». В случае, если в будущем «рынок переформатируется», организации, которые подходят к этим вопросам поверхностно, исчезнут и останутся только «серьезные» компании, тогда переход к обязательному членству будет безболезненным, предположил он.