Как в Калининградской области отмечают 300-летие Иммануила Канта

А в самом Кафедральном соборе к юбилею философа открывают обновленный музей Канта. В центре одного из залов стоит стол на восемь персон. Участники обеда – это жители XVIII века, приглашенные на ужин к Канту, и все они интерактивные. Проект «Обед у Канта» описывается так: «На Принцесиненштрассе в доме Канта собрались его близкие друзья. Впереди их ждет обильный обед и непринужденная беседа». Оказывается, Кант не любил есть в одиночестве. В «скромные времена» он обедал в трактире, где находились собеседники, а позже, когда купил свой дом, стал приглашать гостей к себе. На белой скатерти стола видно лишь тарелки и руки, которые разрезают еду. А также слышны голоса героев, которые принимают участие в двух обедах. На первом обеде гости отмечают избрание Канта ректором Кенигсбергского университета в 1786 г., а на втором – начало нового столетия в 1800 г. «XIX век на пороге, и нас уже, по некоторым данным, на планете миллиард», – говорит Кант, поднимая за это тост. А вот сейчас зазвучит музыка, и Кант просит все убрать со стола: «Оставьте только сыр, вино и виноград».