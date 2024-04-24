Как в Калининградской области отмечают 300-летие Иммануила Канта

Как в Калининградской области отмечают 300-летие Иммануила КантаПразднование проходит с уличными спектаклями, ярмарками и философскими дискуссиями о том, «чей же Кант»
«Кто такой Кант»? – задается вопросом актер спектакля «Не КАНТовать», который поставил Калининградский драмтеатр. «Может быть, это бренд? Это сеть магазинов "Кант"? Или булочка из кофейни? Или, может, это его могила?» – продолжает актер. «Для меня это такой маленький человечек, который жил много лет назад в моем городе и все время думал», – говорит актер. Противоречивый человек – живший в 20 минутах от моря, но моря никогда не видевший, гулявший по городу так, что по времени его прогулок можно было сверять часы, вынужденный съехать из любимого пансиона, потому что распорядок его дня нарушал кричавший не вовремя петух, рассказывают актеры спектакля, одетые в стилизованные под XVIII век костюмы. Уличный спектакль к 300-летнему юбилею философа Иммануила Канта, который родился 22 апреля 1724 г. в Кенигсберге, идет в Башне Врангеля в Калининграде.
К юбилею самого знаменитого уроженца Калининграда город украшен фиолетовыми флагами с изображением философа и надписью «Кант 300». В Балтийском федеральном университете имени опять же Канта философы из России и зарубежных государств обсуждают «наследие Иммануила Канта для современных международных отношений» и «кантианский моральный фаллибилизм». В городе открывают туристический маршрут «Философская тропа Канта», который идет от скульптуры «Скамья Канта» на набережной Петра Великого до Фридрихсбургских ворот на Портовой улице. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и замминистра высшего образования Константин Могилевский кладут цветы к могиле Канта в торце Кафедрального собора на острове, опять же, Канта в центре города. («Но ведь он даже не там похоронен!» – восклицают актеры спектакля «Не КАНТовать»). Кладут цветы они в 17:24 22 апреля – якобы именно в это время родился Кант – что удивительным образом совпадает с годом рождения философа.
На острове Канта в дни юбилея количество изображений философа на квадратный метр превышает допустимые пределы. Там расположена ярмарка и большой фудкорт «Обед на Канта». На киоске, где продают украшения, надпись: «Счастье – это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании происходит согласно его воле и желанию» (снова из Канта). Рядом картонный «Кант рекомендует чебурек с треской», по-соседству наливают Kantwein вместо глинтвейна и продают «любимый жареный сыр Канта» – оказывается, халуми. Возможно, в эти дни Кант – это действительно «бренд», как говорят актеры театра.
А в самом Кафедральном соборе к юбилею философа открывают обновленный музей Канта. В центре одного из залов стоит стол на восемь персон. Участники обеда – это жители XVIII века, приглашенные на ужин к Канту, и все они интерактивные. Проект «Обед у Канта» описывается так: «На Принцесиненштрассе в доме Канта собрались его близкие друзья. Впереди их ждет обильный обед и непринужденная беседа». Оказывается, Кант не любил есть в одиночестве. В «скромные времена» он обедал в трактире, где находились собеседники, а позже, когда купил свой дом, стал приглашать гостей к себе. На белой скатерти стола видно лишь тарелки и руки, которые разрезают еду. А также слышны голоса героев, которые принимают участие в двух обедах. На первом обеде гости отмечают избрание Канта ректором Кенигсбергского университета в 1786 г., а на втором – начало нового столетия в 1800 г. «XIX век на пороге, и нас уже, по некоторым данным, на планете миллиард», – говорит Кант, поднимая за это тост. А вот сейчас зазвучит музыка, и Кант просит все убрать со стола: «Оставьте только сыр, вино и виноград».
В соседнем же зале, для тех, кто устал от интерактивного обеда, разложены пуфы и на потолок проецируется звездное небо. В это время голос в динамиках читает выдержки из «Критики чистого разума», в том числе и самую знаменитую цитату философа: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Интерактив продолжается и на выходе из собора, где можно сделать селфи с Кантом.
Празднования в городе гораздо скромнее, чем планировались несколько лет назад. Владимир Путин в мае 2021 г. подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта. «В эти мероприятия будет вовлечено множество людей, интересующихся наследием Канта, историей науки и актуальным научным знанием по всему миру», – говорил в 2021 г. ректор Балтийского федерального университета, философ Александр Федоров.
Иммануил Кант стал российским подданным в 1758 г., принеся присягу императрице Елизавете Петровне – после того как Восточная Пруссия со столицей в Кенингсберге на четыре года, до окончания семилетней войны, входила в состав Российской империи. И сейчас, уже в XXI веке, оказалось, что Канта не могут поделить Россия и Германия.
Алиханов на пленарной дискуссии «Международного Кантовского конгресса», который 22 апреля открыл празднование юбилея, говорит: «Кант для нас – это наш русский трофей, как и все, что вы видите в Калининградской области. Любой рачительный хозяин должен разобраться, что ему досталось по наследству». Цитата губернатора стала обсуждаемой во всех федеральных СМИ, а в городе появляется на следующий день на цифровых остановках (рядом с новостью о том, что из Калининградской области уехал единственный патологоанатом). Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии к юбилею философа в Берлинско-Бранденбургской академии наук попробовал запретить Путину ссылаться на Канта.
«Для меня Кант – душа этого края, мировой философии и сформулированная нашим земляком мечта о великом человеке и гармоничных уважительных отношениях между людьми», – говорят актеры спектакля «Не КАНТовать». Правда, в конце постановки актеры напоминают, что от российского подданства Кант не отказался. А в завершении спектакля после того, как Канту выносят торт, актеры спектакля поют не Happy Birthday (и даже не Zum Geburtstag viel Glück), а «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». А «Кант» подыгрывает им на гармошке.