До 10% пациентов с ВИЧ могут быть не охвачены тестированием на вирусную нагрузку

До 10% пациентов с ВИЧ могут быть не охвачены тестированием на вирусную нагрузкуНизкий уровень вирусной нагрузки сокращает риск передачи вируса другим людям
Доля российских пациентов с ВИЧ, обследованных на иммунный статус и вирусную нагрузку, в 2023 г. составила более 90–95% от числа людей, состоящих на диспансерном учете (всего в прошлом году на учете состояло 892 500 человек). Об этом «Ведомостям» сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.
Сколько людей обследовано
Сотрудники ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора приводят данные за 2023 г. по тестированию на вирусную нагрузку и иммунный статус в статье «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России» (опубликована в сборнике материалов Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, который проходил 25–27 марта).
Доля обследованных на вирусную нагрузку составила 91,6% (или 783 368 человек) от всех состоящих под диспансерным наблюдением с этим диагнозом. По данным ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, под диспансерным наблюдением в 2023 г. находилось 855 142 пациента. Из статьи также следует, что не у всех больных, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), была подавлена вирусная нагрузка (77,2%, или 582 809 человек). Тестирование на вирусную нагрузку показывает, как быстро может снизиться иммунный статус у человека в ближайшее время, т. е. с какой скоростью человек приближается к СПИД-ассоциированным заболеваниям.
Среди находившихся под диспансерным наблюдением в 2023 г. размножение вируса не было подавлено у 272 333 больных. А из общего числа диагностированных лиц, живущих с ВИЧ, вирусная нагрузка была подавлена только у половины (48,9%), сказано в статье.
Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, 84,1%, или 719 289 больных, прошли в 2023 г. обследование по определению иммунного статуса (его результаты дают понимание о состоянии иммунной системы, ухудшается оно или улучшается).
Минздрав и Роспотребнадзор считают число людей с ВИЧ по-разному. Минздрав учитывает только тех, кто был включен в Федеральный регистр инфицированных ВИЧ, т. е. обратился за медицинской помощью. Роспотребнадзор – всех граждан с антителами к ВИЧ, выявленными методом иммунного блоттинга.
Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в 2023 г., по словам Мазуса, составил 628,9 на 100 000 населения. Согласно данным ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, к концу 2023 г. пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 000 населения.
Как устроена ВИЧ-диагностика
Диагностика ВИЧ-инфекции состоит из двух этапов: первичная – для установления факта болезни – и развернутая, которая определяет стадию заболевания и прогноз его развития, рассказал «Ведомостям» главврач медтех-сервиса Point of Care Андрей Якушев.
За 2023 г. тестирование на ВИЧ прошли 48,9 млн российских граждан (чуть более 33% от всего населения страны), сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора. По его словам, такой охват можно считать высоким, что позволяет своевременно выявить людей с ВИЧ, установить за ними диспансерное наблюдение и назначить АРТ. Это, в свою очередь, дает возможность контролировать и предотвращать передачу вируса, пояснил он.
Число больных ВИЧ в 2022 г.
К началу 2022 г. число живущих с ВИЧ в России, по данным Минздрава, составило 851 754 человека, или около 0,58% населения страны. У Роспотребнадзора другие цифры: в 85 российских регионах (т. е. без учета новых территорий) в 2022 г. проживало 1 137 596 россиян с ВИЧ-инфекцией.
Когда диагноз установлен и подтвержден, необходимо оценить иммунный статус – уровень CD4, CD8 лимфоцитов в крови, продолжил Якушев. На основе этих показателей врач принимает решение о начале специфической терапии или химиопрофилактики вторичных заболеваний, пояснил он. Также при первичном установлении диагноза определяют количество копий вируса в крови – ПЦР на вирусную нагрузку, продолжил Якушев. На основании этих данных принимается решение о начале АРТ.
Далее за пациентом наблюдают, дважды в года он сдает анализы на иммунный статус и вирусную нагрузку, говорит Якушев. Если со временем показатели становятся хуже, проводится еще один анализ – молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности (нужен, чтобы скорректировать лечение).
Обследование проходят не все
В 2022 г. протестированы на вирусную нагрузку были 758 005 человек (88,5% от всех людей, состоявших под диспансерным наблюдением в том году), на иммунный статус – 748 188 человек (87,3% от состоящих на учете).
Исходя из данных о количестве закупленных в 2022 г. на торгах тестов, экспертная группа «Здравресурс» делает вывод, что их объемы были недостаточны для соблюдения кратности тестирования по действующим стандартам и клиническим рекомендациям. «Ведомости» ознакомились с документом.
Например, на иммунный статус, по их подсчетам, тестируют один раз в год, тогда как согласно клиническим рекомендациям обследование нужно проводить раз в полгода. Исходя из объемов закупленных тестов на иммунный статус при расчете кратности тестирования два раза в год, данные показывают охват 65% от состоящих под диспансерным наблюдением пациентов в 2022 г.
Для обследования на вирусную нагрузку из расчета два теста в год этот показатель в 2022 г. составлял 82% от количества людей, состоящих на диспансерном учете, говорится в докладе «Здравресурса» по итогам мониторинга тендеров за этот период.
Чтобы обеспечить всех нуждающихся из федерального регистра, по подсчетам «Здравресурса», затраты на закупку тест-систем для обследования каждого пациента дважды в год на вирусную нагрузку и иммунный статус должны были составить минимум 4,09 млрд руб. В то время как в 2022 г. было потрачено 2,94 млрд руб. «Для увеличения охвата лечением и тестированием государству необходимо использование комплексного подхода, включающего увеличение финансирования, снижение цен и развитие отечественного производства», – резюмируется в докладе «Здравресурса».