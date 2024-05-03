До 10% пациентов с ВИЧ могут быть не охвачены тестированием на вирусную нагрузку

Доля обследованных на вирусную нагрузку составила 91,6% (или 783 368 человек) от всех состоящих под диспансерным наблюдением с этим диагнозом. По данным ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, под диспансерным наблюдением в 2023 г. находилось 855 142 пациента. Из статьи также следует, что не у всех больных, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), была подавлена вирусная нагрузка (77,2%, или 582 809 человек). Тестирование на вирусную нагрузку показывает, как быстро может снизиться иммунный статус у человека в ближайшее время, т. е. с какой скоростью человек приближается к СПИД-ассоциированным заболеваниям.