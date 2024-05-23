Правительство к 2027 году ожидает роста числа преподавателей в колледжах на 7%

Проект «Профессионалитет»

Обучение по программе «Профессионалитет», которая призвана модернизировать систему профессиональной подготовки в колледжах в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики, запустили в РФ 1 сентября 2022 г. В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Владимир Путин поручил подготовить 1 млн профессиональных рабочих за пять лет. В 2022 г. создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – 70. На развитие программы в 2025–2026 гг. правительство выделило 15,9 млрд руб.

Тенденция перехода школьников в СПО нарастает с 2012 г. (см. «Ведомости» от 13 сентября 2022 г.). Об этом говорилось в исследовании международной исследовательской компании Ipsos. Одной из причин роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение.