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Правительство к 2027 году ожидает роста числа преподавателей в колледжах на 7%

Тогда как учителей, наоборот, станет меньше из-за сокращения количества школьников
Анастасия Майер
Агентство «Москва»

К 2027 г. число преподавателей и мастеров в сегменте среднего профессионального образования (СПО) увеличится на 7% по сравнению с показателем текущего года и составит 173 600 педагогов. Об этом говорится в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию, с которым ознакомились «Ведомости».

Доклад подготовила вице-премьер Татьяна Голикова и направила его в профильные комитеты Госдумы, сказал источник на Охотном Ряду. Подлинность документа подтвердил еще один собеседник в Госдуме.

«Ведомости» направили запрос ее представителю и в пресс-службу правительства.

Прогноз рассчитан по принципу отношения числа обучающихся к количеству преподавателей и мастеров. Согласно докладу, правительство рассчитывает, что за три года почти на 10% вырастет и число студентов колледжей и техникумов – до 4,2 млн человек.

Учителей, наоборот, станет меньше, следует из доклада. Их количество с 2024 по 2027 г. сократится на 1600 человек до 1,25 млн. Согласно прогнозам, представленным в докладе, число детей школьного возраста (7–17 лет) будет расти до 2025 г. Потом начнет снижаться, к 2027 г. составив 17,4 млн учащихся (против 18,1 млн человек в 2024 г.).

В октябре 2023 г. Голикова в видеоприветствии участникам Всероссийского конкурса «Мастер года» заявила, что популярность СПО в России растет. В 2023 г. в колледжи поступило 1,2 млн человек, это направление выбирают более 60% учащихся 9-х классов.

По словам вице-премьера, сейчас в России насчитывается больше 3500 колледжей и техникумов, где ведется преподавание по 500 профессиям и специальностям. «Выпускники СПО всегда востребованы на рынке труда – их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%», – заключила она.

Проект «Профессионалитет»

Обучение по программе «Профессионалитет», которая призвана модернизировать систему профессиональной подготовки в колледжах в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики, запустили в РФ 1 сентября 2022 г. В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Владимир Путин поручил подготовить 1 млн профессиональных рабочих за пять лет. В 2022 г. создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – 70. На развитие программы в 2025–2026 гг. правительство выделило 15,9 млрд руб.
Тенденция перехода школьников в СПО нарастает с 2012 г. (см. «Ведомости» от 13 сентября 2022 г.). Об этом говорилось в исследовании международной исследовательской компании Ipsos. Одной из причин роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение.

Нельзя говорить о том, что нагрузка педагогов в колледжах меньше, чем в школах, указывает замдиректора Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ Ольга Романова. У них также есть педагогическая нагрузка, воспитательные задачи, классное руководство, подготовка к конкурсам профессионального мастерства, обеспечение практик. При этом заработные платы в секторе СПО ниже, чем в школах или вузах, отмечает она.

По данным Росстата за январь – декабрь 2023 г., средняя зарплата учителей составляла от 25 958 руб. в Ингушетии до 142 692 руб. в Чукотском автономном округе (120 000 руб. в Москве). Для преподавателей и мастеров СПО зарплата составила: в Москве – 69 439 руб., в Ингушетии – 27 351 руб., в Чукотском автономном округе – 165 306 руб.

Рост числа педагогов обусловлен увеличением приема в колледжи, говорит Романова. Вместе с этим, по ее словам, с учетом роста заработных плат квалифицированных сотрудников в коммерческих компаниях есть риск оттока из сектора СПО педагогов профессиональных дисциплин и мастеров производственного обучения.

СПО в настоящий момент развивается гораздо более интенсивно, нежели школа, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин. По его словам, это связано с потребностями развития производственного сектора экономики. На фоне роста рождаемости в начале 2000-х гг. общее количество детей школьного возраста (1–11-й класс) будет расти еще 2–3 года, а потом начнется спад. «Фактическое число учителей, необходимых школам, не претерпевает столь резких изменений, как численность преподавателей СПО. Надо отметить, что в абсолютных цифрах их число почти в 6 раз ниже числа учителей», – указывает Илюхин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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