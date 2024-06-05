«Алые паруса – 2024» в России

«Алые паруса – 2024» в РоссииКак и где пройдет главный фестиваль выпускников этого года
«Алые паруса» – красочный фестиваль выпускников, который каждый год проходит в Санкт-Петербурге и знаменует вступление вчерашних школьников во взрослую жизнь. В одну из белых ночей мосты и набережные одного из самых красивых городов мира становятся театром под открытым небом для сотен тысяч зрителей. Можно полюбоваться яркими музыкальными и пиротехническими шоу и встретить главного героя и эмблему праздника – романтический фрегат под алыми парусами из знаменитой повести Александра Грина, символизирующий прекрасные мечты и надежды на будущее.
По сложившейся традиции проведение фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге по датам обычно соответствует ночи на 3–4-ю субботу июня, если она не попадает на 22 июня (День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны). Точная дата праздника определяется постановлением правительства города, которое приблизительно за месяц до фестиваля подписывает губернатор. Специально для «Алых парусов» пишется музыка, разрабатывается сценарий салюта, используются самые современные мультимедийные технологии. Гостями на фестивале выступают звезды шоу-бизнеса.
Когда начали проводить фестиваль
Традиция празднования школьного выпускного бала появилась в Ленинграде в шестидесятые годы прошлого века. В 1961 г., одновременно с выходом экранизации произведения Грина, в Москве проходил XXII съезд КПСС, на котором тогдашний лидер СССР Никита Хрущев выступил со словами: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Это перекликалось с ожиданиями Ассоль, которая обязательно дождется своих алых парусов, главное – надеяться и верить.
И вот 28 июня 1968 г. в 23.00 под «Гимн великому городу» по Неве от Кировского (сейчас – Троицкого) моста прошла небольшая эскадра военных катеров, сопровождавшая яхту «Металлист», для которой специально заказали паруса алого цвета. Накануне праздника паруса закрепили на яхте, борт украсили светящимся словом «Секрет» – так называется галиот Грея в повести Грина. Посмотреть необычное действо собралось около 25 000 человек.
С 1969 г. романтический праздник на Неве стал официальным, а с 1970-го начал прирастать кораблями. «Секретом» побывала немецкая трофейная шхуна «Ленинград», позже переименованная в «Надежду», через год к ней присоединилась каравелла «Нева». С 1971 по 1979 г. наряду с «Ленинградом» символом праздника была трехмачтовая бермудская шхуна «Кодор», которую можно увидеть в нескольких художественных фильмах, в том числе в «В поисках капитана Гранта» и «Острове сокровищ».
Традиция широко отмечать вступление школьников во взрослую жизнь прервалась в 1979 г. и была возрождена лишь спустя 25 лет по инициативе правительства Санкт-Петербурга, банка «Россия» и Пятого канала. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 г. С тех пор его география существенно расширилась, а «Алые паруса» заняли почетное место в календаре российского событийного туризма.
Когда пройдет фестиваль «Алые Паруса» в 2024 г.
В этом году фестиваль состоится в ночь с 28 на 29 июня, как обычно, в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 27 апреля.
В этот раз праздник будет посвящен Году семьи. По предварительной информации, он начнется на Дворцовой площади в 20.00. Выпускников поздравит президент России Владимир Путин. Завершится торжество в 4.00, по окончании насыщенной концертной программы.
Шоу-программа «Алые Паруса – 2024»
Программу концерта и пиротехнического шоу, на которые в этом году из бюджета города выделено 34,92 млн руб., организаторы «Алых парусов» пока держат в секрете. В 2023 г. шоу вели Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Хедлайнером «Алых парусов» стала группа «Чайф», также выступали Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers. Обычно в мае начинаются кастинги ведущих, сольных исполнителей, музыкальных групп, танцоров для участия в концерте на Дворцовой площади. Окончательный список выступающих должен появиться примерно за неделю до мероприятия.
Пиротехническое шоу в акватории Невы с лазерными спецэффектами, бьющими фонтанами и гремящими фейерверками начнется примерно в 0.40. Для салютов используется особый малодымный состав пороха. Чтобы залпы было лучше видно и они выглядели эффектнее в белую ночь на достаточно светлом небе, время проведения фейерверков обычно назначается на самый темный час суток.
Белоснежный бриг «Россия» – нынешний символ праздника – уже начали готовить после зимнего хранения. Особенности парусника не позволяют ему зимовку на воде, поэтому бриг выводят из ангара за полтора месяца до торжества. В день мероприятия корабль становится на Неве заранее, в районе набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда маршрут сказочного брига под 18 алыми парусами пролегает до Троицкого моста и обратно. По главному фарватеру он проходит мимо Университетской, Английской, Адмиралтейской, Дворцовой набережных, Петропавловской крепости, под Благовещенским и Дворцовым мостами. Скорость парусника во время выступления – восемь узлов, или 15 километров в час.
Кто попадает на «Алые паруса»
Попасть на «Алые паруса» в 2024 г. смогут выпускники школ, их учителя и родители. Участники праздника проходят на него по специальным пригласительным билетам, обладающим несколькими степенями защиты. Их печатают строго по школьным спискам 11-классников. Еще один способ посетить фестиваль – стать волонтером праздника через группу в VK «Волонтеры «Алых парусов». Пост с объявлением о наборе выкладывается примерно за месяц до мероприятия.
Где посмотреть фестиваль в Санкт-Петербурге
Наблюдать за грандиозным шоу «Алые паруса» можно с разных точек города. Бесплатно разместиться в период проведения праздника можно вдоль Невы, на набережных Лейтенанта Шмидта, Английской, Университетской, Адмиралтейской и Благовещенском мосту. Если удастся занять место у самого адмиралтейства, есть вероятность увидеть светомузыкальное шоу на воде.
Самые удобные точки на перспективу праздника – с Петроградской стороны: Биржевой мост, площадь Академика Лихачева и часть Мытнинской набережной, выходящая к Кронверкскому проливу, а также 100–150 м Каменноостровского проспекта – от Троицкого моста вдоль того же Кронверкского пролива.
За Троицким мостом парусник и водное шоу будут видны с восточной части Дворцовой и Петровской набережных, а также с Пироговской набережной вдоль Невы. Лучший ракурс – с Литейного моста. Традиционно же публика заполняет полностью Петровскую и Кутузовскую набережные. Высокие залпы салюта видны со всех перечисленных мест.
Также в ночь фестиваля будет работать специальный речной маршрут. Теплоход подойдет к месту проведения «Алых парусов – 2024» со стороны Дворцового моста. Или есть вариант приобрести автобусную экскурсию по вечернему Петербургу, в завершении которой можно будет посмотреть с набережной и красочное представление, и праздничный салют.
Важно помнить, что в дни проведения фестиваля доступ в центр города ограничен. Берег у Петропавловской крепости, стрелка Васильевского острова и Троицкий мост, скорее всего, будут закрыты для всех, так как там обычно размещается оборудование для шоу. Дворцовые набережная и мост – исключительно для выпускников.