«Алые паруса – 2024» в России

Белоснежный бриг «Россия» – нынешний символ праздника – уже начали готовить после зимнего хранения. Особенности парусника не позволяют ему зимовку на воде, поэтому бриг выводят из ангара за полтора месяца до торжества. В день мероприятия корабль становится на Неве заранее, в районе набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда маршрут сказочного брига под 18 алыми парусами пролегает до Троицкого моста и обратно. По главному фарватеру он проходит мимо Университетской, Английской, Адмиралтейской, Дворцовой набережных, Петропавловской крепости, под Благовещенским и Дворцовым мостами. Скорость парусника во время выступления – восемь узлов, или 15 километров в час.