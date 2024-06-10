Военный суд приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному заключению

Военный суд приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному заключениюВ середине мая присяжные вынесли ему обвинительный вердикт
Второй западный окружной военный суд огласил приговор Олегу Медведеву, известному в криминальном мире под прозвищем Шишкан. Судья Алексей Гринев назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии. Вместе с лидером ОПС на скамье было еще 17 фигурантов. Их суд приговорил также к длительным срокам (от условного наказания до пожизненного).
Судебный процесс военного суда проходил на выездных заседаниях в стенах одного из самых больших залов Мосгорсуда для удобства размещения всех подсудимых.
Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. В середине мая «Ведомости» писали, что присяжные вынесли обвинительный вердикт Шишкану.
В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых суд признал их виновными в совершении множества преступлений: бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст.ст. 105, 111, 163, 167, 209, 210, 210.1, 222, 228, УК РФ), рассказали «Ведомостям» в Следственном комитете.
По версии следствия, Медведев и его сообщники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» – депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и еще троих членов ее семьи с целью завладения земельными участками предприятия.
Преступное сообщество, отметили в СК, финансировалось путем вымогательства у бизнесменов города Раменское и Раменского района Московской области и убийств для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых. Кроме того, обвиняемые причиняли вред здоровью различной степени тяжести и совершали поджоги имущества лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
О задержании Шишкана на даче в Раменском стало известно в июле 2019 г. Басманный суд заключил его под стражу. «Ведомости» писали, что в то же время в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.
Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра.
В 2020 г. официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что в СМИ распространялась неверная информация о позиционировании Медведева. О нем писали как о крупном бизнесмене и меценате, который жертвует большие деньги на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн». «Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым», – рассказала представитель СК (цитата по ТАСС). При этом Медведев не имел легальных источников дохода и не платил налоги, указывали в СК.
Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х гг. возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество и входящую в его состав банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области, устрашая жителей области и руководителей коммерческих организаций.