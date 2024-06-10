Военный суд приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному заключению

В 2020 г. официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала журналистам, что в СМИ распространялась неверная информация о позиционировании Медведева. О нем писали как о крупном бизнесмене и меценате, который жертвует большие деньги на благотворительность и поддержку футбольного клуба «Сатурн». «Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым», – рассказала представитель СК (цитата по ТАСС). При этом Медведев не имел легальных источников дохода и не платил налоги, указывали в СК.