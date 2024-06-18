В Госдуму внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

В Госдуму внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народаИнициативой предлагается прописать формы увековечивания и порядок захоронений
В Госдуму внесли законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», следует из думской электронной базы.
Геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Сейчас правовое регулирование в этой сфере осуществляется законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне». Но первый распространяется исключительно на защитников Отечества. А во втором законе хоть и упоминаются захоронения жертв войны, но не уточняется, кто к ним относится, а также отсутствуют нормы об учете и паспортизации таких захоронений и др.
Законопроектом также проводится четкое разграничение полномочий органов государственной власти, региональных органов власти и органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечению памяти жертв геноцида советского народа, следует из пояснительной записки.
«Сейчас существуют нормы, касающиеся увековечения памяти защитников Отечества, однако отсутствуют положения о сохранении памяти мирных граждан, пострадавших от геноцида. Актуальность данного законопроекта также подтверждается действиями некоторых стран, стремящихся исказить историю и пересмотреть результаты Второй мировой войны», – заявила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, ее слова привела пресс-служба «Единой России».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева сказала «Ведомостям», что вносимая инициатива напрямую связана с проектом «Без срока давности», инициированным «Поисковым движением России» и поддержанным президентом в 2018 г. Прошлая инициатива была «ответом на возрождение нацизма и прославление нацистских военных преступников и их пособников в ряде стран», заявила она.
Цунаева сообщила, что новая инициатива –«это не политическая конъюнктура». «А именно так говорят наши враги про проект “Без срока давности”. Думаю, после принятия закона услышим такие же обвинения. Новый законопроект дополняет и развивает законодательное регулирование важных для нашего государства вопросов, напрямую связанных с национальной безопасностью страны и нашим будущим», – заключила она.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин говорил «Ведомостям», что геноцид – это крайне резкая формулировка. Правовое понимание геноцида влечет за собой очень серьезные последствия для стран, которые в нем обвиняются. Само обвинение в геноциде может повлиять на текущие отношения стран, отмечал он.