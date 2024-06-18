В Госдуму внесли проект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

Сейчас правовое регулирование в этой сфере осуществляется законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне». Но первый распространяется исключительно на защитников Отечества. А во втором законе хоть и упоминаются захоронения жертв войны, но не уточняется, кто к ним относится, а также отсутствуют нормы об учете и паспортизации таких захоронений и др.