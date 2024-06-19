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В ОП попросили скорректировать проект приказа о времени охоты на медведей

На инициативе Минприроды на портале проектов нормативно-правовых актов оказалось более 700 негативных отзывов
Юлия Малева
В период спячки медвежата не способны себя защищать/ Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Общественной палате (ОП) выступили против проекта приказа Минприроды, продлевающего срок охоты на бурого и гималайского медведей. Письмо с просьбой не принимать предложенную министерством новеллу, которая якобы позволит охотиться на них во время спячки, направила на имя министра природных ресурсов Александра Козлова председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Елена Шаройкина. Поправки в приказ о правилах охоты были размещены на портале проектов нормативно-правовых актов (НПА) 24 мая: охотиться на бурого медведя можно будет с 21 марта по 10 июня и с 1 июля до 28 (29) февраля, на гималайского также с 1 июля и до 28 (29) февраля. Сейчас охота на них разрешена до 31 декабря.

Продление сроков охоты (проект приказа регулирует и другие вопросы), по мнению Шаройкиной, ставит под угрозу беременных самок или только что разродившихся медведиц и медвежат. «Убийство медведиц в этот период приводит к гибели их потомства, что угрожает численности популяции и ее восстановлению», – пояснил научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. А охота в берлогах не только уничтожает сами берлоги, но и оставляет следы, которые отпугивают других медведей, продолжает он. Эколог Георгий Каваносян считает, что можно понять продвижение такой инициативы в случае, если медведей стало слишком много и они стали нести угрозу другим животным.

Представитель Минприроды пояснил «Ведомостям», что окончательное решение остается за главами регионов. «При принятии таких решений учитывается численность животных, погодные, климатические, социально-экономические, санитарно-эпидемиологические и другие факторы», – добавил он. Также региональные власти определяют виды разрешенной охоты и при необходимости устанавливают ограничения: например, сокращение сроков охоты, запрет охоты в отдельных угодьях. Законодательство уже запрещает добычу медведей моложе одного года, самок с медвежатами текущего года рождения, а также животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, добавили в Минприроды.

За незаконную охоту предусматривается наказание от административного (КоАП ст. 8.37) до уголовного (ст. 258 УК РФ): нарушителю может грозить не только конфискация оружия, техники, штраф, но и исправительные работы или же лишение свободы. К примеру, именно по ч. 2 этой статьи в связи с убийством лосихи в 2022 г. получил три года условно депутат Госдумы от КПРФ и первый секретарь столичного горкома Валерий Рашкин, теперь лишенный всех постов. Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди») сообщил «Ведомостям», что у него также вызывает вопросы продление сроков охоты на медведей. «Мы сейчас видим откровенные случаи браконьерства по всей стране, а некоторыми корректировками как будто совершается попытка часть этих нарушений легализовать», – поделился он. При этом Арапов напомнил, что предлагаемые изменения вносятся в НПА Минприроды, т. е. принимаются без участия Госдумы.

Шаройкина попросила Козлова не подписывать приказ и поручить переработать его с учетом мнения специалистов, исключив наиболее опасные для сохранения биоразнообразия нормы. С момента размещения проекта закона он собрал 8250 лайков и 775 негативных отзывов в графе «Ваши предложения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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