В ОП попросили скорректировать проект приказа о времени охоты на медведей

За незаконную охоту предусматривается наказание от административного (КоАП ст. 8.37) до уголовного (ст. 258 УК РФ): нарушителю может грозить не только конфискация оружия, техники, штраф, но и исправительные работы или же лишение свободы. К примеру, именно по ч. 2 этой статьи в связи с убийством лосихи в 2022 г. получил три года условно депутат Госдумы от КПРФ и первый секретарь столичного горкома Валерий Рашкин, теперь лишенный всех постов. Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди») сообщил «Ведомостям», что у него также вызывает вопросы продление сроков охоты на медведей. «Мы сейчас видим откровенные случаи браконьерства по всей стране, а некоторыми корректировками как будто совершается попытка часть этих нарушений легализовать», – поделился он. При этом Арапов напомнил, что предлагаемые изменения вносятся в НПА Минприроды, т. е. принимаются без участия Госдумы.