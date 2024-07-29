Авария на Беломорско-Балтийском канале: главное

Авария на Беломорско-Балтийском канале: главноеПогиб минимум один человек, СК возбудил уголовное дело
Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломорско-Балтийского канала. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Число погибших и пострадавших еще устанавливается.
Сообщение об аварии поступило оператору системы 112 в 6:34 мск (совпадает с местным), рассказал губернатор Артур Парфенчиков. По направлению движения сброса воды находятся дачный кооператив «Балтийский» и населенные пункты при 11-м шлюзе.
Жертвы и разрушения
По данным на 13:30 мск, в результате аварии в СНТ, где прописано 11 человек, погиб один мужчина. Предположительно, он работал строителем. Ведутся поиски двух женщин и водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления. Найдено семь пострадавших, им оказывается помощь, сообщил с места происшествия губернатор. Жителей поселка Шавань эвакуировали из зоны подтопления. Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах, там находится одна семья.
К поискам пропавших людей привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России. В готовность приводятся аэромобильные группировки Невского спасательного центра и управления МЧС России по Карелии, а также вертолет Ми-8.
Как отметили в управлении МЧС России по республике, после размыва дамбы было разрушено три дома в СНТ «Балтийский».
Последствия
«Сейчас самое главное, конечно, это отследить проход всей массы воды вниз по течению. Гидростанции все готовы, вот сейчас докладывают: будут отслеживать, регулировать проход всей массы воды», – сказал он.
Глава республики добавил, что специалисты также выдвинутся на вышестоящие шлюзы, чтобы проанализировать, как следует организовать водосток с учетом ситуации.
Губернатор отметил, что к месту происшествия кроме медиков также отправлены врачи-эпидемиологи, инфекционисты и психологи. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.
По данным МЧС, возможно подтопление ряда населенных пунктов в Сегежском и Беломорском муниципальный округах. Их точный список приводит госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Центр по управлению петроглифами республики предупредили об отмене туристических мероприятий до стабилизации обстановки в районе. Все туристы, которые посещали петроглифы Залавруги, покинули объект.
Позднее Парфенчиков в своем Telegram-канале призвал воздержаться от рыбалки и походов на природу жителей и гостей Карелии, которые находятся на территориях Сегежского и Беломорского районов.
«Если вы отлучаетесь из дома – прошу ставить в известность о вашем местонахождении родных и близких. Отложите ваш отдых на природе до стабилизации ситуации на шлюзе», – заявил Парфенчиков. Он добавил, что в республике в зону подтопления могут попасть станция Тунгуда, поселки Олимпий, Сосновец, Золоте, Водников, деревни Выгостров, Сальнаволок и Шижня Старая, 18-й шлюз («Дачный»), а также островная часть Беломорска.
Пострадавшие от прорыва временной дамбы находятся под наблюдением медиков Сегежской ЦРБ.
Уголовное дело
Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.
Реакция властей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле аварии на дамбах системной проблемой, ответил, что этот вопрос «непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос к правительству». Он также не стал уточнять, в курсе ли ЧП президент РФ Владимир Путин.