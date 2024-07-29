Авария на Беломорско-Балтийском канале: главное

По данным на 13:30 мск, в результате аварии в СНТ, где прописано 11 человек, погиб один мужчина. Предположительно, он работал строителем. Ведутся поиски двух женщин и водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва дамбы находился в зоне подтопления. Найдено семь пострадавших, им оказывается помощь, сообщил с места происшествия губернатор. Жителей поселка Шавань эвакуировали из зоны подтопления. Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах, там находится одна семья.