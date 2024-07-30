Почему компании не спешат получать комплексное экологическое разрешение

Если КЭР до конца 2024 г. не будут получены, крупнейшие загрязнители должны будут платить «своего рода штрафы»: повышающий коэффициент «100» при расчете платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ, повышающий коэффициент «25» при расчете платы за размещение отходов производства и потребления, написал Кобылкин. То есть если у объекта I категории ежегодная плата за выбросы и сбросы составляла 1 млн руб., то при отсутствии у такого объекта КЭР плата за указанное воздействие за 2025 г. составит 100 млн руб., пояснил он.