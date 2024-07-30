Почему компании не спешат получать комплексное экологическое разрешение

Почему компании не спешат получать комплексное экологическое разрешениеИ что им за это будет
Почти 100% объектов обращения с отходами не получили КЭР – комплексное экологическое разрешение. Его нужно получить до конца 2024 г.
Разрешение нужно для обеспечения соблюдения предприятиями экологических норм и стандартов, посредством КЭР контролируют выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и управление отходами, пояснил «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
Из 535 объектов обращения с отходами КЭР сегодня есть только у 23, при этом 80% объектов обращения с отходами даже не подали заявки на получение документа, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин со ссылкой на данные межведомственного штаба при Минприроды России.
Аналогичная ситуация с получением КЭР у водоканалов: 77% из них также не подали заявки на получение разрешения, писал Кобылкин в своем Telegram-канале 15 июля. Из 224 очистных сооружений водоканалов, которые обязаны получить КЭР, такие разрешения получили только семь, еще 45 подали заявки на получение документа. Остальные 172 водоканала до сих пор заявки не подали, пояснил он.
Закон об охране окружающей среды предписывает получение КЭР юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Разрешение содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды. Объектам I категории (к ним относятся предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на природу) их необходимо получить до конца 2024 г.
Нежелание организаций получать КЭР может быть обусловлено тем, что процесс его оформления бюрократически сложен, а также требует значительных временных и финансовых затрат, считает он. Средний срок разработки КЭР – именно всего объема мероприятий программы повышения экологической эффективности – может длиться до девяти месяцев, говорила ранее ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Срок получения документа – именно разрешительной процедуры – составляет 30 дней.
Если КЭР до конца 2024 г. не будут получены, крупнейшие загрязнители должны будут платить «своего рода штрафы»: повышающий коэффициент «100» при расчете платы за выбросы или сбросы загрязняющих веществ, повышающий коэффициент «25» при расчете платы за размещение отходов производства и потребления, написал Кобылкин. То есть если у объекта I категории ежегодная плата за выбросы и сбросы составляла 1 млн руб., то при отсутствии у такого объекта КЭР плата за указанное воздействие за 2025 г. составит 100 млн руб., пояснил он.
Помимо этого Кодексом об административных нарушениях предусмотрены штрафы за осуществление хозяйственной или иной деятельности без КЭР на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.47). Для должностных лиц – от 4000 до 10 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Также компании могут столкнуться с усиленными проверками и штрафами со стороны надзорных органов, в некоторых случаях может быть приостановлена деятельность предприятия до получения необходимого разрешения, добавил Рыбальченко. «Отсутствие КЭР может негативно сказаться на репутации компании, особенно в глазах общественности и партнеров, что может привести к потерям в бизнесе и снижению конкурентоспособности», – сказал он.
Отсутствие строгих санкций за неполучение КЭР в прошлом создало у организаций ощущение, что можно избежать ответственности без серьезных последствий, добавил Рыбальченко. Нежелание компаний получать КЭР – это «саботаж»: отказники в очередной раз уверены, что не обязаны соблюдать требования федерального законодательства, сказал «Ведомостям» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. «Компании, не желающие, или не умеющие работать в правовом поле, могут быть национализированы, как уже произошло с некоторыми», – считает он.