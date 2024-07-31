В Госдуме предлагают добавить в спортшколы религиозное воспитание

В Госдуме предлагают добавить в спортшколы религиозное воспитаниеА в профильном министерстве озабочены интересом молодежи к букмекерским ставкам
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия) предложила ввести патриотическое и религиозное воспитание в детских спортивных школах. В секциях можно показывать детям и родителям «правильные фильмы» о российском спорте и «славных моментах истории» страны, заявила 30 июля депутат на рабочем совещании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном профессиональной спортивной этике.
Программы физической культуры и спорта должны быть направлены не только на развитие телесных способностей ребенка, но и на воспитание «личности <...> в духе традиционных духовно-нравственных ценностей», считает Лантратова. Соответствующие нормы должны быть закреплены поправками в ст. 84 «Об образовании», настаивает депутат. При этом в действующей редакции закона уже упоминается, что дополнительные образовательные программы спортподготовки включают в себя «всестороннее физическое и нравственное развитие», но Лантратова считает такую норму недостаточной.
В рамках духовно-нравственного воспитания детей депутат предлагает организовывать в спортшколах «уголки культуры» со спортивной, научно-популярной и классической литературой. «В этих уголках культуры (секции. – «Ведомости») могут организовывать ежемесячные показы правильных фильмов для воспитания и школьников, и родителей», – сказала Лантратова на рабочем совещании комитета. Фильмы могут быть о российском спорте, Великой Отечественной войне и других «славных страницах русской истории», предложила она.
Минпросвещения, в свою очередь, предлагает ввести норму, которая позволит тренерам приходить в школы в первые 2–3 недели учебного года и приглашать учеников на занятия в секции, рассказала директор департамента Минпросвещения по госполитике в сфере воспитания Наталья Агре. Также за каждой спортшколой в министерстве предлагают закрепить «вдохновляющего взрослого» – они могут стать наставниками для учеников, считает Агре. По ее словам, устроить на такую должность в секциях можно спортсменов на пенсии, которые, по ее словам, «немного позаброшены».
Замминистра спорта Алексей Морозов увидел проблему российского спорта в вовлеченности молодежи и подростков в ставки на спортивные матчи и отчитался о выявлении случаев договорных матчей, организованных тренерами и спортсменами. В рамках борьбы с этим в спортивных вузах преподаются дисциплины по этике, сказал Морозов.
Неспортивные показатели
В 2023 г. в России занимались спортом «только 40%» российских детей (включая физкультуру в школах), заявила Агре на совещании со ссылкой на статистику Минпросвещения. В прошлом году данные о детском спорте в стране также представил Всероссийский центр изучения общественного мнения, опросив 1600 респондентов. О том, что их ребенок посещает дополнительные спортивные занятия, сообщили 45% опрошенных родителей, что не посещают – 54%.
За букмекеров замолвил слово гендиректор Федерации хоккея Дмитрий Курбатов. По его словам, их отчисления составляют треть бюджета федерации. «Мы очень благодарны государству, у нас процент целевых букмекерских отчислений практически заместил ушедшие западные компании», – сказал Курбатов.
Обязательные отчисления букмекеров (были введены в 2017 г.) на развитие спорта в России за 2023 г. стали рекордными, их сумма составила 19,1 млрд руб., говорится в данных Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). С 2024 г. размер ежегодных целевых отчислений букмекеров из-за сокращения бюджетного финансирования спорта был повышен с 1,5 до 2% выручки от всех заключенных пари, писал «Ведомости. Спорт».