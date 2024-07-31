В Госдуме предлагают добавить в спортшколы религиозное воспитание

Минпросвещения, в свою очередь, предлагает ввести норму, которая позволит тренерам приходить в школы в первые 2–3 недели учебного года и приглашать учеников на занятия в секции, рассказала директор департамента Минпросвещения по госполитике в сфере воспитания Наталья Агре. Также за каждой спортшколой в министерстве предлагают закрепить «вдохновляющего взрослого» – они могут стать наставниками для учеников, считает Агре. По ее словам, устроить на такую должность в секциях можно спортсменов на пенсии, которые, по ее словам, «немного позаброшены».