Россияне стали чаще выбирать поход к врачу вместо самолечения

Россияне стали чаще выбирать поход к врачу вместо самолеченияОтказ от «народных» и разрекламированных лекарств взаимосвязан с отношением к системе здравоохранения
71,5% россиян в случае появления недомоганий предпочитают обращаться за медицинской помощью, следует из результатов Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. В опросе, который проводился в этом году, приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет в 30 регионах страны. Исследователи зафиксировали тенденцию к увеличению числа тех, кто не занимается самолечением: по сравнению с 2008 г. таких людей стало больше на 14% (и на 4% больше, чем в 2023 г.). Но при этом доля тех, кто лечится самостоятельно с применением лекарств и народных средств, остается практически неизменной – речь идет и о тех, кто даже при обращении в медицинские учреждения не всегда следует рекомендациям врачей и проходит полноценный курс назначений. В 2024 г. таких респондентов было 54,1%; в 2023 г. – 54,4%; в 2010 г. – 55,3%. «Причины такого поведения разнообразны, могут быть связаны с высокой загруженностью людей, когда им просто не хватает времени уделить достаточно внимания своему здоровью, материальными трудностями, особенно в случае дорогостоящего лечения. Также можно отметить фактор доверия врачу: когда пациент получает от врача скорее формальную помощь, желание следовать его рекомендациям будет невелико», – поясняет соавтор исследования, директор НИИЦ ИОН РАНХиГС Андрей Покида.
Стабильны и показатели опрошенных, которые прибегают к помощи нетрадиционных средств лечения (2024 г. – 6,3%, в 2023 г. – 6,1% и в 2022 г. – 6,8%). Результаты опросов показывают: 4,6% респондентов ничего не предпринимают в случае заболевания или недомоганий. Такой поведенческой практики, как указывают исследователи, придерживаются условно две группы опрошенных.
Первая – респонденты с хорошим состоянием здоровья, без хронических заболеваний (и без склонности к ним). Как правило, это молодые граждане. Вторая группа – респонденты, полностью игнорирующие принципы здорового образа жизни; мужчины, занятые физическим трудом; граждане, демонстрирующие в принципе негативное отношение к системе российского здравоохранения и в целом к деятельности органов власти.
Судя по результатам опроса, более тесная связь прослеживается между выбором респондентами тактики лечения и их оценками современной системы здравоохранения. Негативное отношение к системе здравоохранения и в целом к органам государственного управления снижает мотивацию респондентов обращаться за помощью в медицинские учреждения. Например, среди тех, кто положительно оценивает современное состояние системы здравоохранения, 78,3% обращаются в случае болезни к медицинским специалистам; из тех, кто придерживается отрицательных оценок, – только 64,6%. При этом последние чаще практикуют самолечение – 49,3% против 59,9%.
На отказ от профессиональной медицины влияет несколько факторов, указывает первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев. Первая причина – «организационно-административная волокита». Прежде чем попасть к нужному специалисту и получить лечение, приходится пройти по определенному маршруту, что отнимает время и силы у человека. «Эта маршрутизация не всегда понятна пациенту, может выглядеть несправедливой и подчиненной не интересам пациентов и врачей, а контролю внутри системы», – указывает Алиев.
Вторая причина – недоверие к квалификации докторов, когда создается ощущение, что в системе приоритет не вылечить пациента, а «коллекционировать» анализы и заключения специалистов разного профиля. Третья группа причин связана с агрессивным маркетингом всех парамедицинских препаратов и методов. «Реклама, блоги с тысячами подписчиков, доступность множества лекарств создают у человека ощущение, что народными, «инновационными» средствами можно вылечить все», – заключил он.