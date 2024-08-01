Россияне стали чаще выбирать поход к врачу вместо самолечения

71,5% россиян в случае появления недомоганий предпочитают обращаться за медицинской помощью, следует из результатов Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. В опросе, который проводился в этом году, приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет в 30 регионах страны. Исследователи зафиксировали тенденцию к увеличению числа тех, кто не занимается самолечением: по сравнению с 2008 г. таких людей стало больше на 14% (и на 4% больше, чем в 2023 г.). Но при этом доля тех, кто лечится самостоятельно с применением лекарств и народных средств, остается практически неизменной – речь идет и о тех, кто даже при обращении в медицинские учреждения не всегда следует рекомендациям врачей и проходит полноценный курс назначений. В 2024 г. таких респондентов было 54,1%; в 2023 г. – 54,4%; в 2010 г. – 55,3%. «Причины такого поведения разнообразны, могут быть связаны с высокой загруженностью людей, когда им просто не хватает времени уделить достаточно внимания своему здоровью, материальными трудностями, особенно в случае дорогостоящего лечения. Также можно отметить фактор доверия врачу: когда пациент получает от врача скорее формальную помощь, желание следовать его рекомендациям будет невелико», – поясняет соавтор исследования, директор НИИЦ ИОН РАНХиГС Андрей Покида.