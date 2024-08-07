Детям сотрудников ФССП выделят отдельную квоту для поступления в вузы

Необходимость подготовки законопроекта в пояснительной записке обосновывается тем, что право на поступление в вузы за счет бюджетных средств в пределах отдельной квоты имеют дети военнослужащих, направленных в другие государства органами госвласти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. Кроме того, такое право есть у детей сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы РФ.