Детям сотрудников ФССП выделят отдельную квоту для поступления в вузы

Детям сотрудников ФССП выделят отдельную квоту для поступления в вузыЛьгота затронет только тех, чьи родители работали на новых территориях в период спецоперации
Минюст разработал законопроект, который предлагает установить отдельную квоту для поступления в вузы за счет бюджетных средств детей сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), работающих на новых территориях России в период спецоперации. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предусматривает изменения в ст. 71 закона «Об образовании» (особые права при приеме на обучение). В частности, часть 5.1, регламентирующая перечень лиц, которые имеют право на поступление по отдельной квоте по программам бакалавриата и программам специалитета за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов, дополнена новым пунктом 8.
Согласно ему, в перечень будут включены дети сотрудников органов принудительного исполнения РФ, выполняющих (или выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.
При этом поступить в университет по квоте они смогут без прохождения вступительных испытаний, исключение – дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности (их, как правило, устанавливают сами вузы), следует из предложенных поправок в часть 5.2.
Необходимость подготовки законопроекта в пояснительной записке обосновывается тем, что право на поступление в вузы за счет бюджетных средств в пределах отдельной квоты имеют дети военнослужащих, направленных в другие государства органами госвласти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. Кроме того, такое право есть у детей сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы РФ.
Квота – это часть от общего количества выделенных бюджетных мест, в пределах которых по отдельным конкурсам поступают абитуриенты, имеющие право на включение в эти квоты, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Она предположила, что общее количество доступных бюджетных мест для абитуриентов, поступающих не по квоте, не изменится.
Кто может поступить в вуз по отдельной квоте
Согласно ст. 71 закона «Об образовании в РФ», право на поступление в вуз по отдельной квоте имеют Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, участвовавшие в спецоперации или боевых действиях на территории других государств, или их дети, а также дети умерших от COVID‑19 медработников – по программам медицинского и фармацевтического образования.
Объем выделяемых под подобные квоты бюджетных мест, как правило, не бывает большим, сказала «Ведомостям» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Например, согласно подписанному в конце 2022 г. президентом Владимиром Путиным закону, квота на обучение в вузах детей участников спецоперации должна составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. По мнению Абанкиной, появление отдельной квоты для детей сотрудников ФССП вряд ли окажет заметное влияние на общий объем доступных абитуриентам бюджетных мест.
Процедура определения финансирования для обеспечения льготных категорий и квот строится по следующему принципу: сначала делаются прогнозы, а на их основании определяется объем дополнительного финансового обеспечения, он рассчитывается при формировании бюджета, рассказала Абанкина.
На более чем 600 000 мест первого курса по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры количество поступающих в рамках отдельной и особой квот не превышает нескольких процентов, сказал «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. По его мнению, количество лиц, поступающих по отдельной квоте, вряд ли увеличится после принятия поправки.
«Отдельная квота, появившаяся после начала спецоперации, и особая квота, в моем понимании, механизмы поддержания социальной справедливости, поддержки незащищенных граждан и людей, которые рисковали жизнью ради безопасности страны. И говорить об экономике надо именно в этом ключе», – заключил Илюхин.
Правительство России 1 августа внесло в Госдуму аналогичный законопроект, который предполагает предоставление детям сотрудников уголовно-исполнительной системы, стаж службы которых составляет 20 и более лет, преимущественного права на зачисление в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Поправки в закон тоже разрабатывал Минюст.
Дефицит кадров в системе ФСИН за 2023 г. достиг 19%, говорил в марте директор службы Андрей Гостев. По его мнению, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.