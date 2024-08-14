Рынок медицинского туризма в РФ к 2030 году может достичь $7,6 млрд

В 2021 г. показатели федерального проекта начали фиксировать в рублях, а не в долларах, говорится в исследовании «Яков и партнеры». «При этом за базу был взят курс 57,16 руб./$, что снизило требования по целевым показателям примерно на 60%, или на 33,5 млрд руб.», – сказано в нем. В Минздраве пояснили, что участники федпроекта подают данные в рублях, которые затем преобразуются в долларовый эквивалент по среднему курсу Центробанка (кросс-курсу) за отчетный период, уточнил представитель пресс-службы министерства.