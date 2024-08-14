Рынок медицинского туризма в РФ к 2030 году может достичь $7,6 млрд

Рынок медицинского туризма в РФ к 2030 году может достичь $7,6 млрдДля этого надо пересмотреть отраслевую стратегию развития и привлекать граждан стран БРИКС+, считают эксперты «Яков и партнеры»
Объем рынка медицинского туризма в России к 2030 г. может составить от $2,2 млрд до $7,6 млрд в год. Для достижения этих показателей надо пересмотреть национальную стратегию деятельности в данной сфере и целенаправленно привлекать граждан стран БРИКС+. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey), с которым ознакомились «Ведомости».
В России реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Один из целевых показателей – к 2024 г. нарастить объем экспорта медицинских услуг до $1 млрд ежегодно. Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, он был перевыполнен уже на 31 июля 2024 г. и составил $1,09 млрд. Всего же с начала года в российских больницах было пролечено почти 18,9 млн иностранных граждан.
Авторы исследования из «Яков и партнеры» указывают, что, согласно методике расчета Минздрава, «медицинским туристом» считается любой иностранный гражданин, получающий абсолютно любую медицинскую услугу на территории страны, в том числе мигрант, который проходит обязательный медосмотр, отмечают они.
Кто едет в Россию лечиться
С 2021 по 2024 г. за медицинской помощью в РФ обращались граждане КНДР, Индии, Турции, США, Германии, Франции и др., сообщил представитель пресс-службы Минздрава. Наиболее популярными профилями, исходя из объема вырученных средств, были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология, нейрохирургия, сообщил он. По данным официального сайта «Национальные проекты России», в 2023 г. в стране пролечили 16,2 млн иностранных граждан. Основной пациентопоток наблюдается из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии и Латвии.
Такое требование закреплено для приезжающих в РФ с рабочими целями иностранцев в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
В 2021 г. показатели федерального проекта начали фиксировать в рублях, а не в долларах, говорится в исследовании «Яков и партнеры». «При этом за базу был взят курс 57,16 руб./$, что снизило требования по целевым показателям примерно на 60%, или на 33,5 млрд руб.», – сказано в нем. В Минздраве пояснили, что участники федпроекта подают данные в рублях, которые затем преобразуются в долларовый эквивалент по среднему курсу Центробанка (кросс-курсу) за отчетный период, уточнил представитель пресс-службы министерства.
На долю стран БРИКС+ приходится около 45% населения мира. Их суммарный ВВП составляет $28,5 трлн, а население данных стран характеризуется высокой платежеспособностью и мобильностью, говорится в исследовании. Наибольшим потенциалом обладают Китай и Индия, отмечает соавтор отчета, директор практики здравоохранения «Яков и партнеры» Мониш Арора. У жителей этих стран востребованы услуги по лечению онкологических, офтальмологических и кардиологических заболеваний. Кроме этого, по словам Ароры, необходимо сосредоточить внимание на привлечении медтуристов из стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак) и Африки (Алжир, Марокко и Эфиопия).
Для развития медтуризма в долгосрочной перспективе (2027 г. и далее) предлагается уделить внимание аккредитации медучреждений, стандартам качества, получению обратной связи от пациентов, а также повышению роли страховых компаний в медобслуживании иностранцев, добавил эксперт практики здравоохранения «Яков и партнеры» Максим Мосейко.
Кто едет в Россию работать
Как следует из статистики погранслужбы ФСБ, в 2023 г. на первом месте по числу въездов в Россию с трудовыми целями были граждане Узбекистана (почти 2 млн пересечений границы РФ), Таджикистана (1,2 млн) и Киргизии (720 000).
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что в 2024 г. объем въездного турпотока в РФ восстановился примерно на 30% по сравнению с доковидным показателем 2019 г., когда въехало 3,5 млн организованных туристов (50% из них из КНР). Кроме того, продолжают действовать ограничения воздушного сообщения: прямые рейсы с РФ имеют 38 стран, а стоимость авиабилетов существенно выросла, сказал он «Ведомостям».
Для преодоления трудностей с осуществлением денежных переводов (выпущенные за границей карты Visa и Mastercard не принимают в РФ, лимит для ввоза наличной валюты – $10 000), по мнению Горина, можно было создать карту туриста. Лечение, как правило, бывает дорогостоящим, поэтому надо устранять барьеры, считает он. Еще одним сдерживающим фактором развития медтуризма является короткий срок действия электронной визы (ее могут получить граждане 55 стран) – всего 16 дней, добавил Горин.
Качество российских медуслуг находится на достойном уровне, продолжил он. По словам Горина, даже релоцировавшиеся граждане РФ приезжают назад, в Россию, для чекапов, лечения и реабилитации. Иностранные же граждане, как отметил он, часто въезжают в РФ для лечения как обычные туристы, не получая медицинскую визу.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что Россия может предложить медтуристам манипуляции, недоступные или ограниченно доступные в определенных странах (как ЭКО для граждан КНР), конкурентные цены в случае замены коленного и тазобедренного сустава или хрусталика. Помимо этого в России нужно снимать языковой барьер, включать медорганизации в международные рейтинги и т. д., продолжила она. Например, российские онкологические протоколы лечения, по мнению Попович, лучше израильских, но Израиль работает системно: применяет агрессивные правила маркетинга для привлечения медицинских туристов, организовывает им логистику и т. д.