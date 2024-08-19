Россияне чаще всего самоорганизуются для участия в субботниках

Переключились на подъезды

По сравнению с 2011 г., как отмечали авторы исследования из ВЦИОМа, в 2021 г. втрое возросла доля участвующих в благоустройстве подъездов или домов (с 8 до 24% в 2021 г.). Тогда как наименьшего значения в 2021 г. достиг показатель участия в выборах (22%). Об участии в сборе средств или вещей для людей в тяжелом положении рассказали 20% респондентов.