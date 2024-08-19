Россияне чаще всего самоорганизуются для участия в субботниках

Россияне чаще всего самоорганизуются для участия в субботникахБолее трети опрошенных вообще не проявляли общественную активность в 2023 году
Опрошенные россияне чаще всего самостоятельно объединяются в группы для проведения субботников и благоустройства. Об участии в таких инициативах в 2023 г. рассказали треть респондентов (33%), следует из результатов всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у «Ведомостей»). Более четверти респондентов (27%) вспомнили, что в 2023 г. участвовали в собраниях жильцов дома и подъезда.
Исследование посвящено формам общественной активности россиян, его авторы анализировали, как жители страны вовлекаются в самоорганизацию и проявляют гражданскую позицию. Закрытый опрос, при котором респондентам уже были предоставлены некоторые варианты ответов, проводился методом личного интервью в декабре 2023 г., охватывает 2002 жителя городов и сел РФ (56 регионов по всероссийской репрезентативной выборке) старше 18 лет.
«Культура гражданской самоорганизации в нашей стране все еще находится в процессе становления», – резюмировала результаты опроса директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. При этом, по ее словам, из повседневных действий, которые на первый взгляд могут казаться незначительными, – участие в местных собраниях, высказывание своего мнения на общественных обсуждениях, работа на субботниках – формируется развитая культура самоорганизации и конструктивной общественной активности.
Переключились на подъезды
По сравнению с 2011 г., как отмечали авторы исследования из ВЦИОМа, в 2021 г. втрое возросла доля участвующих в благоустройстве подъездов или домов (с 8 до 24% в 2021 г.). Тогда как наименьшего значения в 2021 г. достиг показатель участия в выборах (22%). Об участии в сборе средств или вещей для людей в тяжелом положении рассказали 20% респондентов.
Еще 23% респондентов сказали, что принимали участие в выборах в качестве избирателей в прошлом году. Доля тех, кто участвовал в выборах в качестве наблюдателей или участвовал в массовых мероприятиях, – около статистической погрешности (2,4%). Также 3% сообщили во время опроса, что принимают участие в НКО и высказывают свою позицию в интернете.
Зато каждый десятый опрошенный (9%) вспомнил, что принимал участие в акциях помощи людям, попавшим в трудную ситуацию. Для решения уже своих собственных проблем граждане нечасто взаимодействуют с официальными структурами, считают авторы исследования. Письменно обращались в государственные органы по личному вопросу 8% опрошенных, а с коллективной петицией – 4%.
Об участии в общественных слушаниях вспомнили 5% респондентов. При этом публично высказывать свое мнение на собраниях, в госучреждениях и других инстанциях доводилось всего 4% опрошенных. Столько же заявили, что сами организовывали коллектив для решения своей или чужой проблемы.
Любая самоорганизация начинается снизу: людям проще договориться и осуществить совместное действие на локальном уровне, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что в 2023 г. не участвовали ни в одном из перечисленных видов общественной активности, и еще 2% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.