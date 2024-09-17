Верховный суд отказался восстановить Вадиму Белоусову статус депутата Госдумы

Белоусов в 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в 3,25 млрд руб. В декабре того же года Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение его неприкосновенности. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. Таким образом, избирался в Думу VIII созыва он в статусе обвиняемого: это первый случай в истории нижней палаты. В августе 2022 г. Мосгорсуд вынес экс-депутату приговор: ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, но заочно, поскольку на второй день оглашения приговора Белоусов не явился в суд и был объявлен в розыск. Вину по предъявленному обвинению он не признавал.