Верховный суд отказался восстановить Вадиму Белоусову статус депутата Госдумы

Верховный суд отказался восстановить Вадиму Белоусову статус депутата ГосдумыТверской суд заново начал рассматривать уголовное дело объявленного в розыск экс-депутата
Верховный суд (ВС) отказал в восстановлении статуса депутата Госдумы Вадиму Белоусову, рассказал «Ведомостям» адвокат Игорь Трунов. Бывший депутат из фракции «Справедливая Россия», экс-гендиректор компании «Макфа» был лишен мандата за неявку на заседания комитета Думы по защите конкуренции, в котором он состоял. На момент снятия полномочий (1 ноября 2023 г.) в думской системе значилось, что он посетил в VIII созыве 48 из 162 заседаний, а в мае 2023 г. вступил в силу приговор в его отношении (10 лет лишения свободы и штраф 500 млн руб.), что само по себе по закону являлось основанием для лишения мандата. Уже после решения Госдумы, в декабре 2023 г., приговор был отменен определением кассационной инстанции ВС.
Восстановить статус депутата защита посчитала необходимым, поскольку суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Белоусова (в таком случае необходимо было бы снова получить согласие нижней палаты на снятие неприкосновенности). «Мотивированное решение будет изготовлено позднее, и будет обжаловано в судебную коллегию ВС как незаконное», – сказал Трунов.
Адвокат рассказал, что представители Госдумы на заседание суда не явились. Защитник считает, что процедура с лишением мандата Белоусова была незаконна, поскольку в данной ситуации депутат имел право участвовать и возражать. Но Белоусов, продолжает защитник, пропал без вести. «Никого это не беспокоит, вы понимаете, идет заочное судопроизводство, производство по лишению статуса при отсутствии человека, при том что все прекрасно знают, что есть уважительная причина его неявки – он пропал без вести», – возмущается Трунов.
«Может, он без сознания где-то лежит или кто-то его ударил по голове? Может быть его в плен забрали и держат где-то там в другой стране, понимаете? Никто не выясняет и не пытается даже выяснять», – заключил он.
Белоусов в 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в 3,25 млрд руб. В декабре того же года Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение его неприкосновенности. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. Таким образом, избирался в Думу VIII созыва он в статусе обвиняемого: это первый случай в истории нижней палаты. В августе 2022 г. Мосгорсуд вынес экс-депутату приговор: ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, но заочно, поскольку на второй день оглашения приговора Белоусов не явился в суд и был объявлен в розыск. Вину по предъявленному обвинению он не признавал.
Сейчас уголовное дело Тверской суд Москвы начал рассматривать заново – уже в отсутствии подсудимого.
По версии следствия, с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, его теща, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова, и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич (основатель холдинга «Макфа») получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере госзаказов на ремонт и строительство автодорог на общую сумму 3,25 млрд руб. Юревич скрылся от следствия и находится в Лондоне.
В текущем году с участием Белоусова развернулась не менее громкая судебная история. Генеральная прокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском об обращении в доход государства имущества группы «Макфа». Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица. Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе Белоусов, Юревич и члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. 8 мая суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства в полном объеме.
6 июня вакантный мандат Белоусова получила телеведущая Марина Ким, которая после прихода в «Справедливую Россию» отвечала за информационную политику партии.