Фигурантам дела о вымогательстве в пользу агрохолдинга «Покровский» запросили срок

Фигурантам дела о вымогательстве в пользу агрохолдинга «Покровский» запросили срокГенпрокуратура требует назначить обвиняемым от 10 до 14 лет строгого режима
Генеральная прокуратура запросила наказание по резонансному уголовному делу в отношении адвокатов, вымогавших, как считает следствие, активы предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области для бенефициаров крупнейшего агрохолдинга «Покровский». Общая стоимость этих активов оценивалась в 3 млрд руб.
На скамье подсудимых в Преображенском суде Москвы пять фигурантов: адвокаты Владислав Бражников, Генрих Хачатуров и Александр Войналович, а также Александр Глазырин и Геннадий Родионов. Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для них сроки от 10 до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, узнали «Ведомости».
Адвокат Бражникова Игорь Скрипка от комментариев оказался. Оглашение приговора назначено на 8 октября.
Судебный процесс по существу в Преображенском суде с июля 2023 г. рассматривала судья Валерия Чеботарь. Расследованием уголовного дела занимался центральный аппарат Следственного комитета (СК). Следствие предъявило фигурантам обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Следствием было установлено, что Хачатуров, Войналович, Бражников, Глазырин и Родионов, действуя в составе организованной группы, пытались завладеть компаниями по выращиванию зерновых культур, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. «Угрожая владельцам этих компаний насилием, привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих их сведений, фигуранты требовали от владельцев одной из компаний передать им право владения либо продать ее по явно заниженной стоимости», – отмечали в СК.
Кроме этого, пришли к выводу следователи, фигуранты подали заявление в территориальный орган внутренних дел о причастности одной из владелиц агропредприятий якобы к хищению имущества, на основании чего было возбуждено уголовное дело. А после путем шантажа принуждали свидетелей по этому делу к даче ложных показаний, дело в дальнейшем было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Организаторами этих преступлений надзорное ведомство считает бенефициаров концерна «Покровский» – Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. В России они объявлены в международный розыск. «Коммерсантъ» в апреле 2023 г. писал, что первый эпизод уголовного дела связан с семейным бизнесом члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Принадлежавшее Вячеславу Цеповязу агропредприятие «Слава Кубани» в Кущевском районе перешло его супруге Наталье Стришней. В 2019 г. основатели концерна «Покровский» и их подчиненные организовали незаконное уголовное преследование Стришней по обвинению в вымогательстве. Второй эпизод дела, как писала газета, – об имуществе агропредприятия СКВО в Зерноградском районе Ростовской области. Обвиняемые, по версии следствия, вымогали у владельцев ЗАО «СКВО» активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб. Защитник Скрипка говорил тогда «Коммерсанту», что все обвиняемые находятся под стражей и ни один из них вину не признает. В «Покровском» утверждали, что к предъявленным обвинениям концерн отношения не имеет.
Накануне «Ведомости» писали, что также 8 октября Конституционный суд приступит к рассмотрению вопроса о применимости сроков давности в исках об обращении в доход государства активов, приобретенных коррупционным способом. С запросом в КС о проверке конституционности положений Гражданского кодекса обратился Краснодарский краевой суд, который сейчас рассматривает жалобу на подобный иск прокуратуры об изъятии у бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко и его предполагаемых сообщников 22 хозяйственных обществ общей стоимостью 9 млрд руб. в пользу государства.
В феврале 2024 г. Краснодарский краевой суд подтвердил решение Лабинского городского суда об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ к бенефициарам АО «Концерн «Покровский», а также подконтрольным им лицам об обращении в доход государства долей и акций компаний, полученных незаконным путем, на общую сумму более 500 млрд руб. Требования в том числе касались имущества владельцев «Покровского» Коровайко и Чебанова. В начале 2024 г. активы концерна перешли государству в лице Росимущества, которое передало их под управление ООО «Агрокомплекс «Лабинский».
Концерн «Покровский» является одним из крупнейших агрохолдингов на юге России и включает предприятия в сфере овощеводства, производства фруктов, животноводства и молочной отрасли. Его агропромышленные комплексы расположены в 17 районах Краснодарского края.
Как указывал в своем иске заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, в начале нулевых Коровайко работал в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. На этой должности заниматься бизнесом по закону запрещено, при этом ответчик, пришли к выводу в прокуратуре, пользуясь служебным положением, завладел земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края совместно с партнером Аркадием Чебановым.
Уголовное дело в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено еще в 2021 г. В настоящий момент оба находятся в международном розыске. При этом продолжают управлять концерном «Покровский» через доверенных лиц, а вырученные средства выводят за рубеж, говорилось в иске Ткачева. В России им инкриминируются преступления по ст. 163 (вымогательство), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 (создание организованного преступного сообщества) УК РФ.