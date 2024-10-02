Фигурантам дела о вымогательстве в пользу агрохолдинга «Покровский» запросили срок

Организаторами этих преступлений надзорное ведомство считает бенефициаров концерна «Покровский» – Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова. В России они объявлены в международный розыск. «Коммерсантъ» в апреле 2023 г. писал, что первый эпизод уголовного дела связан с семейным бизнесом члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Принадлежавшее Вячеславу Цеповязу агропредприятие «Слава Кубани» в Кущевском районе перешло его супруге Наталье Стришней. В 2019 г. основатели концерна «Покровский» и их подчиненные организовали незаконное уголовное преследование Стришней по обвинению в вымогательстве. Второй эпизод дела, как писала газета, – об имуществе агропредприятия СКВО в Зерноградском районе Ростовской области. Обвиняемые, по версии следствия, вымогали у владельцев ЗАО «СКВО» активы предприятия стоимостью более 2 млрд руб. Защитник Скрипка говорил тогда «Коммерсанту», что все обвиняемые находятся под стражей и ни один из них вину не признает. В «Покровском» утверждали, что к предъявленным обвинениям концерн отношения не имеет.