Сведения о деятельности власти и судов в условиях военного положения засекретят

Сведения о деятельности власти и судов в условиях военного положения засекретятИх работу хотят защитить от дестабилизации под влиянием терактов и диверсий
Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки Минюста в федеральный конституционный закон (ФКЗ) «О военном положении», которыми предлагается расширить перечень ограничительных мер на территориях, где оно действует, рассказал собеседник, близкий к комиссии.
Законопроектом (есть в распоряжении «Ведомостей») предлагается дополнить перечень мер, применяемых на территории, где действует военное положение (п. 2 ст. 7 ФКЗ), нормой о введении ограничений доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Федерации, военного управления, местного самоуправления и организаций. Ст. 16 ФКЗ «О военном положении», регулирующую деятельность судов, органов прокуратуры и СКР на территории, на которой введено военное положение, Минюст предлагает дополнить нормами, позволяющими ограничить доступ к информации о деятельности судов в порядке, определенном ВС, и к информации о деятельности органов прокуратуры и СКР – в порядке, определенном ими самими.
Режим военного положения с 19 октября 2022 г. действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Работа государственных органов на территории новых регионов может быть дестабилизирована под влиянием террористических актов, экстремистских проявлений, разведывательно-диверсионной деятельности противника, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом указанные органы, в том числе суды, обязаны сейчас публиковать информацию о месте своего нахождения, времени работы и проводимых мероприятиях.
Предлагаемые Минюстом дополнения позволяют более эффективно использовать временные меры для обеспечения безопасности граждан и должностных лиц на новых территориях, считает бывший следователь, ныне адвокат Александр Бурчук. Он считает, что это укладывается в логику решений, подобных закрытию Росреестром в 2020 г. данных о недвижимости высших должностных лиц государства с целью обеспечения их безопасности. Усиление мер секретности и, соответственно, ограничение сведений о деятельности органов власти на территориях с действующим военным положением можно назвать назревшим шагом, учитывая активность украинских разведывательно-диверсионных структур, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. «Понятно, что закон о военном положении может тут требовать определенной настройки и поправок, все-таки он принимался еще в 2002 г.», – сказал он «Ведомостям».
На протяжении двух последних лет в новых регионах совершаются теракты в отношении работников администрации всех уровней, сотрудников правоохранительных органов, говорит бывший первый вице-губернатор Херсонской области Сергей Толмачев: «Наверное, нужно закрепить необходимые меры безопасности в законе, чтобы они были более четко определены, хотя определенная техника безопасности и так соблюдается». Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что террористическая активность в новых регионах по-прежнему ощущается, поэтому «меры по обеспечению пассивной безопасности могут оказаться важными». Главное, чтобы вводимые меры не стали дополнительным стимулом для недобросовестных чиновников, «которые все еще живут по украинским лекалам», игнорировать обращения граждан под предлогом обеспечения собственной безопасности, отмечает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.