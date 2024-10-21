Сведения о деятельности власти и судов в условиях военного положения засекретят

На протяжении двух последних лет в новых регионах совершаются теракты в отношении работников администрации всех уровней, сотрудников правоохранительных органов, говорит бывший первый вице-губернатор Херсонской области Сергей Толмачев: «Наверное, нужно закрепить необходимые меры безопасности в законе, чтобы они были более четко определены, хотя определенная техника безопасности и так соблюдается». Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что террористическая активность в новых регионах по-прежнему ощущается, поэтому «меры по обеспечению пассивной безопасности могут оказаться важными». Главное, чтобы вводимые меры не стали дополнительным стимулом для недобросовестных чиновников, «которые все еще живут по украинским лекалам», игнорировать обращения граждан под предлогом обеспечения собственной безопасности, отмечает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.