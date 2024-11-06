Таможенники отпустили «Мисс Россию» Софию Никитчук

Таможенники отпустили «Мисс Россию» Софию НикитчукМодель была задержана во Внуково с незадекларированными часами и ювелиркой
Федеральное таможенное управление отпустило задержанную 6 ноября в аэропорту Внуково обладательницу титула «Мисс Россия 2015» уральскую модель Софию Никитчук, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ФТС подтвердили, что задержанная россиянка после оформления изъятия товаров была отпущена.
Никитчук прибыла в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении участницы конкурсов красоты по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров) и ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей). Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в ФТС.
В пресс-службе рассказали, что внуковские таможенники обнаружили у россиянки ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 млн руб. Никитчук проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала, после в ходе таможенного контроля инспектор обратил внимание на надетые на ней ювелирные украшения. Модель предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Никитчук пояснила, что не стала оформлять свои украшения, поскольку это личные вещи.
После досмотра сотрудник таможни передал ее личные вещи на экспертизу. Специалисты установили подлинность изделий – сплав золота 750 пробы.
Контрабандный товар у нее изъяли.
В 2014 г. модель завоевала первый титул – «Мисс Екатеринбург». Через год Никитчук победила в конкурсе «Мисс Россия». В 2015 г. уже на международном конкурсе красоты «Мисс мира» заняла второе место. Конкурс проходил в Китае. В 2018 г. сообщила в одной из своих социальных сетей, что стала помощником депутата Госдумы Сергея Кривоносова.
В 2023 г. с незадекларированными дорогостоящими товарами на таможне в аэропорту Шереметьево была задержана другая «Мисс Россия» Ксения Паленова. Сотрудники таможни изъяли у нее контрабанду на 2 млн руб. – браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes.
Стоимость вещей превышала допустимый лимит для ввоза на территорию России.
С 1 апреля 2024 г. нормы ввоза личных товаров без пошлины, налогов подлежат применению в размере 500 евро и 25 кг.