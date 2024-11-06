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Таможенники отпустили «Мисс Россию» Софию Никитчук

Модель была задержана во Внуково с незадекларированными часами и ювелиркой
Яна Суринская
Алексей Никольский
Нина Зотина / РИА Новости

Федеральное таможенное управление отпустило задержанную 6 ноября в аэропорту Внуково обладательницу титула «Мисс Россия 2015» уральскую модель Софию Никитчук, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ФТС подтвердили, что задержанная россиянка после оформления изъятия товаров была отпущена.

Никитчук прибыла в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении участницы конкурсов красоты по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров) и ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей). Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в ФТС.

В пресс-службе рассказали, что внуковские таможенники обнаружили у россиянки ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 млн руб. Никитчук проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала, после в ходе таможенного контроля инспектор обратил внимание на надетые на ней ювелирные украшения. Модель предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Никитчук пояснила, что не стала оформлять свои украшения, поскольку это личные вещи.

После досмотра сотрудник таможни передал ее личные вещи на экспертизу. Специалисты установили подлинность изделий – сплав золота 750 пробы.

Контрабандный товар у нее изъяли.

В 2014 г. модель завоевала первый титул – «Мисс Екатеринбург». Через год Никитчук победила в конкурсе «Мисс Россия». В 2015 г. уже на международном конкурсе красоты «Мисс мира» заняла второе место. Конкурс проходил в Китае. В 2018 г. сообщила в одной из своих социальных сетей, что стала помощником депутата Госдумы Сергея Кривоносова.

В 2023 г. с незадекларированными дорогостоящими товарами на таможне в аэропорту Шереметьево была задержана другая «Мисс Россия» Ксения Паленова. Сотрудники таможни изъяли у нее контрабанду на 2 млн руб. – браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes.

Стоимость вещей превышала допустимый лимит для ввоза на территорию России.

С 1 апреля 2024 г. нормы ввоза личных товаров без пошлины, налогов подлежат применению в размере 500 евро и 25 кг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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