Таможенники отпустили «Мисс Россию» Софию Никитчук

В пресс-службе рассказали, что внуковские таможенники обнаружили у россиянки ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 млн руб. Никитчук проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала, после в ходе таможенного контроля инспектор обратил внимание на надетые на ней ювелирные украшения. Модель предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Никитчук пояснила, что не стала оформлять свои украшения, поскольку это личные вещи.