Прокуратура запросила судье четыре года колонии по делу об особо крупной взятке

Преображенский суд Москвы 7 ноября провозгласит приговор экс-судье Гагаринского суда Ольге Колесниченко. Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для нее наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, узнали «Ведомости». Колесниченко оказалась на скамье подсудимых по обвинению в посредничестве в передаче взятки на сумму 6,5 млн руб. В качестве дополнительного наказания прокурор потребовал назначить ей штраф в размере 4 млн руб. и запретить занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах сроком на четыре года. Уголовное дело отставного судьи в Преображенском суде рассматривалось по существу с середины июня 2024 г. по ч. 4 ст. 291.1 УК.