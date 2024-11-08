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Минюст объявил иноагентами комика Дениса Чужого и издание «Говорит НеМосква»

В реестр также попал журналист Дмитрий Трещанин
Екатерина Щербинина
Максим Стулов / Ведомости

Минюст России включил в список иностранных агентов комика Дениса Чужого (Алесина), проект «Говорит НеМосква» и журналиста «Медиазоны» (признана иноагентом в РФ) Дмитрия Трещанина, сообщается на сайте ведомства.

Чужой получил известность как участник стендап-шоу «Открытый микрофон», сценарист проектов для телеканала ТНТ, а также как автор серии юмористических роликов «Класс народа», «Неуверенная Россия» и «Плохие книги» на YouTube. В 2022 г. осудил проведение российской спецоперации на Украине, после чего покинул РФ. За границей комик продолжил выступать в формате стендап-концертов.

Минюст утверждает, что Чужой распространял материалы других иностранных агентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Аналогичные сведения указаны ведомством в отношении проекта «Говорит НеМосква» и журналиста Трещанина, которые тоже выступали против спецоперации.

Кроме того, в реестр иноагентов включен чеченский блогер и политический деятель Тумсо Абдурахманов. На своем YouTube-канал он неоднократно критиковал руководство Чечни, в частности, главу республики Рамзана Кадырова. В отношении Абдурахманова указаны те же данные, что по остальным сегодняшним иноагентам. Кроме того, сообщило министерство, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.

Все внесенные в реестр физлица и создатели проекта «Говорит НеМосква» проживают за пределами России, отметил Минюст. Ведомство при этом не уточняет, получали ли они иностранное финансирование и из каких источников.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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