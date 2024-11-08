Минюст объявил иноагентами комика Дениса Чужого и издание «Говорит НеМосква»В реестр также попал журналист Дмитрий Трещанин
Минюст России включил в список иностранных агентов комика Дениса Чужого (Алесина), проект «Говорит НеМосква» и журналиста «Медиазоны» (признана иноагентом в РФ) Дмитрия Трещанина, сообщается на сайте ведомства.
Чужой получил известность как участник стендап-шоу «Открытый микрофон», сценарист проектов для телеканала ТНТ, а также как автор серии юмористических роликов «Класс народа», «Неуверенная Россия» и «Плохие книги» на YouTube. В 2022 г. осудил проведение российской спецоперации на Украине, после чего покинул РФ. За границей комик продолжил выступать в формате стендап-концертов.
Минюст утверждает, что Чужой распространял материалы других иностранных агентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Аналогичные сведения указаны ведомством в отношении проекта «Говорит НеМосква» и журналиста Трещанина, которые тоже выступали против спецоперации.
Кроме того, в реестр иноагентов включен чеченский блогер и политический деятель Тумсо Абдурахманов. На своем YouTube-канал он неоднократно критиковал руководство Чечни, в частности, главу республики Рамзана Кадырова. В отношении Абдурахманова указаны те же данные, что по остальным сегодняшним иноагентам. Кроме того, сообщило министерство, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.
Все внесенные в реестр физлица и создатели проекта «Говорит НеМосква» проживают за пределами России, отметил Минюст. Ведомство при этом не уточняет, получали ли они иностранное финансирование и из каких источников.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.