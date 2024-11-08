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Вуз при РПЦ разрешил применять ИИ в дипломных работах студентов

Но генерировать текст с помощью таких технологий организация запретила
Виталий Крюков
Unsplash

Общецерковная аспирантура и докторантура (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия утвердила принципы применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в академических работах своих студентов, преподавателей и научных сотрудников. Таким образом ОЦАД первой среди высших духовных учебных заведений, учрежденных синодом Русской православной церкви (РПЦ), начала регулировать использование инструментов ИИ в вузе, следует из сообщения на сайте московской патриархии. Там же опубликована копия соответствующего приказа ОЦАД от 25 октября. 

Православный вуз одобряет применение ИИ в письменных работах, если оно не нарушает принципы «академической честности» и «прозрачности», сказано в приказе ОЦАД. Если студент или сотрудник ОЦАД планирует применять технологии ИИ в своей дипломной работе или диссертации, то ему нужно согласовать такое решение со своим преподавателем или научным руководителем, следует из документа. 

При этом генерировать текст для академической работы с помощью ИИ студентам и сотрудникам вуза запрещается, сказано в приказе ОЦАД. Если же автор написал работу самостоятельно, то он может провести стилистическую обработку текста с помощью таких технологий, уточняется там. Вуз также запретил переводить тексты на иностранном языке с помощью автоматического перевода без «критической обработки» такого материала. 

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ОЦАД. 

Российские университеты два последних года экспериментируют с внедрением ИИ в образовательный процесс студентов, писали «Ведомости». Например, в августе 2023 г. ученый совет Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешил студентам применять генеративные инструменты на основе ИИ (ChatGPT и его аналоги) в дипломных работах. При этом студенты МГПУ обязаны сверять информацию из ИИ-сервисов с «более надежными источниками» и сообщать о применении таких технологий в самой дипломной работе, уточнялось в документе.

Не запрещают применять ИИ в дипломных работах в Московском государственном техническом университете имени Баумана и Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», писали «Ведомости». При этом студенты Бауманки должны оставлять в работе пометку «сделано с применением ИИ». 

Весной 2024 г. НИУ ВШЭ разрешил использовать языковую модель YandexGPT при написании дипломной работы для 15 студентов гуманитарных специальностей («Философия», «Медиакоммуникации», «Востоковедение» и другие). Группа обучающихся могла обращаться к технологиям ИИ только для сбора и анализа данных, а также для обобщения и оформления материала выпускной квалификационной работы. 

ОЦАД является «не совсем типичным вузом», так как в нем нет программы бакалавриата, но есть аспирантура, магистратура и докторантура, рассказал «Ведомостям» эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. В частности, это учреждение готовит будущих богословов и специалистов в области церковной истории, уточнил он. Регулирование применения ИИ в этом вузе вызвано тем, что требования к качеству научных работ в ОЦАД «выше, чем в духовной семинарии или академии», предположил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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