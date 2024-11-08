Вуз при РПЦ разрешил применять ИИ в дипломных работах студентов

ОЦАД является «не совсем типичным вузом», так как в нем нет программы бакалавриата, но есть аспирантура, магистратура и докторантура, рассказал «Ведомостям» эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. В частности, это учреждение готовит будущих богословов и специалистов в области церковной истории, уточнил он. Регулирование применения ИИ в этом вузе вызвано тем, что требования к качеству научных работ в ОЦАД «выше, чем в духовной семинарии или академии», предположил эксперт.