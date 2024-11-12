Болезнь генерала Булгакова не убедила суд

Согласно позиции следствия, бывший замминистра обороны причастен к мошенничеству на сумму порядка 49 млн руб. Из материалов дела следует, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» составила 250 млн руб., из которых компания получила аванс в размере более 49 млн, и это перечисление следствие считает необоснованным. При этом генеральным подрядчиком является организация АО «Петербургская сбытовая компания». Защита генерала настаивает, что все заключенные договоры рассчитаны до 2031 г. и только начали исполняться, а вменяемые следствием 49 млн руб. не похищены, а находятся на счете подрядной организации и их можно вернуть в любой момент. «До завершения договоров и взаимных расчетов говорить, что при исполнении контракта кто-то кого-то обманул или тем более украл, невозможно», – считает адвокат. По делу о хищениях при выполнении этого госконтракта проходят и другие фигуранты. В СИЗО «Водник» по обвинению в особо крупном мошенничестве находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Об этом «Ведомостям» ранее рассказал источник, знакомый с ходом расследования.