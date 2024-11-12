Болезнь генерала Булгакова не убедила суд

Болезнь генерала Булгакова не убедила судМосгорсуд оставил под стражей 70-летнего экс-заместителя министра обороны
Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО бывшего заместителя министра обороны, Героя России Дмитрия Булгакова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Сам генерал в ходе заседания заявил, что считает обвинение в отношении его «страшной ошибкой». В конце октября Булгакову исполнилось 70 лет. За пару дней до юбилея его госпитализировали в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина» для проведения медицинского обследования.
Как рассказал «Ведомостям» адвокат обвиняемого Сергей Севрук, основным доводом защиты об изменении меры пресечения Булгакову стало его состояние здоровья. По словам Севрука, 18 октября этого года Булгакова из СИЗО «Лефортово» срочно доставили в больницу и провели необходимые исследования – у Булгакова прогрессирует атеросклероз нижних конечностей и сосуды забиты бляшками на 92%, что впоследствии может привести к гангрене.
Со слов Булгакова, приведенных его адвокатом, администрация СИЗО «Лефортово» даже обратилась в Департамент здравоохранения Москвы, чтобы там определили, кто сможет его обследовать, так как в учреждениях ФСИН нет необходимого оборудования и специалистов должной категории. «К сожалению, это довольно долгий процесс, а состояние Дмитрия Витальевича не улучшается», – отметил защитник.
Выслушав доводы жалобы, апелляционная инстанция не нашла оснований смягчить обвиняемому меру пресечения.
Болезни артерий с поражением магистральных и периферических сосудов нижних конечностей входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Суды в большинстве случаев соглашаются с той мерой пресечения, которую просит следователь, закрывая, как правило, глаза на предоставляемые защитой медицинские документы, констатирует адвокат Андрей Гривцов. По состоянию здоровья меру пресечения меняют в основном в ситуациях, когда уже есть результаты медицинского освидетельствования, проведенного ФСИН, добавляет эксперт.
Перечни заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей и отбыванию наказания после приговора, разные. «Но в обоих случаях речь всегда идет об очень тяжелом состоянии здоровья человека, обусловленном заболеванием, при котором его жизнь в опасности», – отмечает Гривцов.
Чем известен Дмитрий Булгаков
Булгаков – кадровый военный, выпускник Вольского высшего военного училища тыла, Военной академии тыла и транспорта, Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.
В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии в обход Украины, снабжение российских войск в Сирии. Звание Героя России получил в мае 2016 г.
24 сентября 2022 г. был освобожден от должности замминистра. Последняя занимаемая должность – генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Минобороны.
Находится под санкциями ЕС, США и других стран.
Для освобождения от наказания по состоянию здоровья нужно, чтобы обвиняемый вначале был признан виновным по приговору суда. Так произошло с бывшим главой компании «Биотек» Борисом Шпигелем, который 5 ноября был освобожден от отбывания наказания в колонии. Он был арестован по делу о взятке в 2021 г., приговор был вынесен в январе 2024 г. В ходе расследования дела и рассмотрения в суде его защита неоднократно сообщала об ухудшении состояния здоровья бизнесмена, его несколько раз госпитализировали, из-за критического состояния здоровья Шпигеля не могли доставлять на заседания в суд. Но мера пресечения – арест – не менялась.
Уголовное дело в отношении Булгакова возбудили 25 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. За три месяца с момента ареста с Булгаковым не провели ни одной очной ставки, а по делу назначена только оценочная экспертиза сувениров, подаренных генералу за все время службы, наличные средства у обвиняемого не изымались, в рамках расследования арестован только пенсионный счет, говорит Севрук.
Согласно позиции следствия, бывший замминистра обороны причастен к мошенничеству на сумму порядка 49 млн руб. Из материалов дела следует, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг, а Булгаков мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг по завышенной стоимости. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» составила 250 млн руб., из которых компания получила аванс в размере более 49 млн, и это перечисление следствие считает необоснованным. При этом генеральным подрядчиком является организация АО «Петербургская сбытовая компания». Защита генерала настаивает, что все заключенные договоры рассчитаны до 2031 г. и только начали исполняться, а вменяемые следствием 49 млн руб. не похищены, а находятся на счете подрядной организации и их можно вернуть в любой момент. «До завершения договоров и взаимных расчетов говорить, что при исполнении контракта кто-то кого-то обманул или тем более украл, невозможно», – считает адвокат. По делу о хищениях при выполнении этого госконтракта проходят и другие фигуранты. В СИЗО «Водник» по обвинению в особо крупном мошенничестве находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Об этом «Ведомостям» ранее рассказал источник, знакомый с ходом расследования.