Студенты из Центральной Азии учатся в России для успешного трудоустройства

Студенты из Центральной Азии учатся в России для успешного трудоустройстваСреди других причин – признание российских дипломов в других странах и высокое качество образования
Около половины обучающихся в РФ студентов из Центральной Азии (56,83%) выбрали российский вуз из-за возможности успешного трудоустройства в нашей стране или на родине после окончания университета. Такая причина стала для обучающихся фактором, который «имеет наибольшее значение» в их решении. Эти данные следуют из результатов исследования Российского совета по международным делам (РСМД).
РСМД проводил опрос в апреле – мае 2024 г. методом онлайн-анкетирования, суммарно в нем приняло участие 13 388 студентов российских вузов с гражданством Казахстана (4069 респондентов), Туркмении (3641 опрошенный), Таджикистана (2427 человек), Узбекистана (2390 граждан) и Киргизии (861 опрошенный).
Каждый третий опрошенный студент (30,03%) сообщил, что фактор дальнейшего трудоустройства имел для него «среднее значение» при выборе российского вуза. На решение остальных респондентов (13,14%) этот фактор не влиял.
Большинство опрошенных (55,27%) называют наиболее значимым то, что российские дипломы признают зарубежные страны. Высокое качество образования в российских вузах отметили как первостепенный фактор также половина опрошенных (52,16%). Возможность получить в России высшее образование бесплатно или по низкой цене стала решающей причиной выбора для половины респондентов (49,97%).
Приоритеты при выборе конкретного вуза в России также могут быть разными для студентов из Центральной Азии, отмечают исследователи. Так, абитуриенты могли сначала выбрать предпочтительный город или регион для обучения (об этом сказали 36,14% респондентов) либо предпочтительную образовательную программу (31,82%). Остальные опрошенные (32,04%) сперва отбирали университеты, а затем сравнивали их образовательные программы и условия обучения в них.
Студенты, которые выбирают вуз по городу или региону, часто изучают информацию о субъектах РФ, отмечают исследователи. Именно поэтому регионам важно развивать свой «образовательный бренд», продолжают они.
Абитуриенты, которые сначала составляют список предпочтительных университетов, уделяют внимание репутации вуза, его позициям в рейтингах, истории учреждения и качеству образования в нем, сказано в результатах исследования. Если же студент первоначально выбирает образовательную программу, то он чаще всего изучает ее на сайте университета.
Для привлечения иностранных студентов в российские вузы в стране работает приоритетный проект «Экспорт образования», он реализуется с мая 2017 г. до конца ноября 2025 г. Количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 000 человек в 2017 г. до 710 000 студентов в 2025 г., следует из данных на сайте правительства. Объем средств от экспорта российского образования при этом должен вырасти более чем в 5 раз до 373 млрд руб. в 2025 г., сказано там.
Иностранные граждане могут поступить на бюджет в российский вуз по установленной правительством квоте, следует из закона об образовании. Так, в 2021 г. по ней могли поступить не более 18 000 человек, в 2022 г. – максимум 23 000 студентов и начиная с 2023 г. – до 30 000 обучающихся, сказано в соответствующем приказе Минобрнауки (№ 2150 от 18 декабря 2020 г.).
В июле этого года в российских вузах училось около 355 000 иностранцев, говорил в том же месяце замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. В 2023/24 учебном году на образовательные программы высшего образования в России поступило более 133 000 иностранцев, рассказывал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки в мае этого года.
В 2023/24 учебном году в пределах квоты правительства РФ в вузы было направлено 29 728 иностранных абитуриентов, большинство из них являются гражданами Белоруссии (2166 человек), Таджикистана (1965), Китая (1844), Казахстана (1789), Узбекистана (1641), Сирии (1377) и Киргизии (1032), следует из Национального доклада о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию.
Абитуриенты судят вуз по сайту
Информацию о конкретном вузе большинство студентов из Центральной Азии (79,65%) узнавали через сайты таких учреждений, следует из данных опроса. Вторым по популярности источником данных для респондентов (18,76%) стали сайты для иностранных студентов и абитуриентов. В их числе портал Education in Russia, который запустило Агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В десятку лучших вузов по наполнению русскоязычной и англоязычной версий сайтов вошли: Уральский федеральный университет (УрФУ), Томский государственный университет (ТГУ), Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский политехнический университет (ТПУ), Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).
C 2025 г. правительство также планирует выдавать иностранным студентам гранты, такие поощрения также будут выделяться по квотам, сказано в другом приказе кабмина (от 29 июля 2022 г. № 1352).Так, не более чем 1500 иностранным студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры очных отделений правительство планирует оплачивать билеты на перелет в город обучения, выдавать ежемесячную выплату в 13 617 руб. (при оценках «хорошо» и «отлично»), а также оплачивать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) и проживание в общежитии. Еще 4000 иностранцев, совмещающих обучение в магистратуре и ординатуре с работой в России, правительство планирует оплатить полис ОМС и выделять 27 234 руб. ежемесячно (также при хороших оценках).
Выпускники российских вузов из Центральной Азии являются привлекательным трудовым ресурсом в условиях дефицита кадров в РФ, сказал завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин. Такие студенты, как правило, уже знают русский язык и понимают особенности российского менталитета и законодательства, добавил он. Если же после выпуска из вуза РФ такие специалисты вернутся в свое государство, они будут воспринимать Россию как «важного партнера» для родной страны, отметил он.
Российской экономике нужны иностранные кадры с высшим образованием только по конкретным профилям, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Так, стране необходимы специалисты в области управления предприятиями и персоналом, которые получили образование в государстве с более развитой экономикой, чем в России, продолжил он. Но страны Центральной Азии такому требованию не соответствуют, добавил эксперт.