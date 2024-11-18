Студенты из Центральной Азии учатся в России для успешного трудоустройства

Для привлечения иностранных студентов в российские вузы в стране работает приоритетный проект «Экспорт образования», он реализуется с мая 2017 г. до конца ноября 2025 г. Количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 000 человек в 2017 г. до 710 000 студентов в 2025 г., следует из данных на сайте правительства. Объем средств от экспорта российского образования при этом должен вырасти более чем в 5 раз до 373 млрд руб. в 2025 г., сказано там.