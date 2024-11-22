Россия и Бразилия могут к концу года согласовать совместное кинопроизводство

Россия и Бразилия могут к концу года согласовать совместное кинопроизводствоПосол Соарес считает культурные связи элементом полноценного развития отношений с РФ
До конца 2024 г. Россия и Бразилия могут подписать соглашение о совместном производстве кинофильмов, что станет одной из основ долгосрочного сотрудничества в сфере культуры и укрепит двусторонние отношения, рассказал «Ведомостям» бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес в преддверие намеченного на 22 ноября открытия 15-го Фестиваля бразильского кино в российской столице. Со временем кинематограф этой страны сможет увеличить свое присутствие в России.
«Мы практически завершили работу над этим соглашением, осталось уладить небольшие детали. Надеюсь, оно будет подписано уже в этом году», – заявил он.
С точки зрения дипломата, именно кинематограф будет одним из локомотивов создания общего российско-бразильского культурного пространства. Он подчеркнул, что впервые кинофестиваль бразильского кино пройдет сразу в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калининграде. «Откроем фестиваль замечательным фильмом "Гонзага", посвященным традиционному бразильскому музыканту», – уточнил Баэна Соарес.
За время своего существования фестиваль, организуемый бразильской продюсерской компанией «Линьяс Продусоес Културайс» при поддержке посольства Бразилии в Москве, познакомил с бразильским кинематографом более 50 000 российских зрителей. В этом году они смогут увидеть еще семь киноновинок, включая комедии, драмы и биографические ленты. По данным бразильской продюсерской компании Linhas Comunicação, c 2008 г. за 15 лет проведения фестиваля в России было показано более 200 киноновинок, многие из которых завоевали международные премии
Посол также вспомнил о том, как популярны были бразильские так называемые теленовеллы (сериалы) в России в конце 1990-х и начале 2000-х гг. и анонсировал возможное возвращение этих проектов на российские телеэкраны: «Скорее всего, в ближайшем будущем мы возобновим эти проекты. Сейчас мы ведем активный диалог с одной из крупных бразильских телекомпаний, чтобы снова представить наши сериалы российской аудитории. Надеюсь, что зрители примут их с таким же интересом и страстью».
Вкусы российского зрителя и опыт сотрудничества
У падения интереса к бразильским сериалам две основные причины, о которых «Ведомостям» рассказал главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Во-первых, сериалы от фонового смотрения на глазах переходят в категорию сверхсобытийного. «Мне кажется, ни одна индустрия в мире на тот момент не могла угнаться за североамериканской. И российский зритель, особенно молодой, вместе со всем миром очень быстро переучился на то, что сериалы – это грандиозное высокохудожественное и очень дорогое зрелище, мало чем уступающее полным метрам. Сериал "Клон" – это 2001 г., но в 2008-м выходит "Во все тяжкие", а в 2011-м начинается "Игра престолов"», – сказал он. Во-вторых, отечественной продукции бюджетного телеформата стало больше, и на российский рынок зашли, в частности, турецкие сериалы. То есть сама сериальная индустрия изменилась, а конкуренция выросла. Что касается, углубления сотрудничества киностудий, то Россия в первую очередь может предложить бразильцам опыт своей анимационной отрасли, сказал Острый.
При этом эксперт подчеркнул, что нет никаких показаний к тому, что бразильский контент как-то резко и внезапно станет сейчас популярным. «Это не означает, что локальный опыт, подобный конкретному фестивалю, не нужен – наоборот, это хорошая возможность, в том числе профессионалам из индустрии, познакомиться с бразильским контентом, оценить его качество на готовом продукте», – сказал Острый.
Компания «Роскино» имеет опыт проведения фестивалей российского кино в Бразилии, сказала ее генеральный директор Эльза Антонова. В 2020 и 2021 гг. показы проводились в формате онлайн на одной из локальных платформ. В 2022 и 2023 гг. фестиваль проходил офлайн в кинотеатре Petra Belas Artes в Сан-Паулу, а также онлайн на платформе Belas Artes A la Carte. Фестивали в Бразилии были организованы при поддержке Минкультуры России. «В программе всегда было представлено разнообразие жанров: 7-8 фильмов, включая драмы, мелодраму, хоррор, фантастику, документальные фильмы и комедийные сериалы. Местная аудитория ценит творчество Андрея Тарковского», – сказала она.
В 2024 г. Бразилия приняла участие во всероссийской акции «Ночь кино 2024», оператором которой впервые выступило «Роскино» по поручению Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке Фонда кино и МИД России. В рамках акции «Ночь кино» в Бразилии была показана военная драма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-младший).
«В 2025 г. "Роскино" организует в Бразилии онлайн-фестиваль российского кино. Бразилия – важное направление для популяризации российского кинематографа и одно из стратегических направлений для российских экспортеров контента. По итогам трех кварталов 2024 г. Бразилия является вторым после Китая рынком с наибольшими кассовыми сборами российских фильмов в кинотеатральном прокате», – подчеркнула Антонова.
Язык – один из основных элементов культурной дипломатии
По мнению дипломата, одним из инструментов для создания более эффективной системы знакомства жителей двух стран с культурами друг друга будет поощрение изучения их языков: «Конечно, мы хотели бы укрепить изучение португальского языка здесь, в России, с бразильским акцентом. Португальцы говорят, что мы говорим на "сладком" португальском. Таким образом, через изучение языка мы можем также способствовать лучшему пониманию, например, нашей литературы». Посол подчеркнул, что в следующем году при содействии посольства страны планируется перевести 10 бразильских книг – как новых авторов, так и классиков. Баэна Соарес также отметил аналогичную работу с переводом российской литературы в Бразилии. ««Война и мир», думаю, самая известная русская книга в Бразилии, если я не ошибаюсь. Конечно, у вас много замечательных произведений, но «Война и мир» – самая узнаваемая книга. Сейчас у нас есть издательство, которое переводит русскую литературу напрямую на португальский. Раньше переводы шли через английский, французский или другие языки. Теперь у нас есть прямые переводы с русского на португальский», – сказал посол.
Во время беседы дипломат не раз повторил тезис о важности развития культурного сотрудничества двух стран. «Культура – это ключевой инструмент для укрепления отношений между странами. Её значение должны понимать не только правительство, но и всё общество. Когда в Бразилии думают о России, думают о балете. Также о музыке, классической музыке: Рахманинов, Чайковский, столько великих композиторов. Всё больше и больше также о русской литературе: Толстой, Достоевский и так далее. Пушкина немного сложновато читать, но все равно. Я думаю, что люди в Бразилии больше всего знают русскую культуру через балет и музыку».