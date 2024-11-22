Россия и Бразилия могут к концу года согласовать совместное кинопроизводство

По мнению дипломата, одним из инструментов для создания более эффективной системы знакомства жителей двух стран с культурами друг друга будет поощрение изучения их языков: «Конечно, мы хотели бы укрепить изучение португальского языка здесь, в России, с бразильским акцентом. Португальцы говорят, что мы говорим на "сладком" португальском. Таким образом, через изучение языка мы можем также способствовать лучшему пониманию, например, нашей литературы». Посол подчеркнул, что в следующем году при содействии посольства страны планируется перевести 10 бразильских книг – как новых авторов, так и классиков. Баэна Соарес также отметил аналогичную работу с переводом российской литературы в Бразилии. ««Война и мир», думаю, самая известная русская книга в Бразилии, если я не ошибаюсь. Конечно, у вас много замечательных произведений, но «Война и мир» – самая узнаваемая книга. Сейчас у нас есть издательство, которое переводит русскую литературу напрямую на португальский. Раньше переводы шли через английский, французский или другие языки. Теперь у нас есть прямые переводы с русского на португальский», – сказал посол.