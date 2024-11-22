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«Котлован»: ужас и нежность

Антон Федоров привозит в Москву антиутопию Андрея Платонова
Наталья Витвицкая , критик

С 3 по 5 декабря на сцене Студии театрального искусства пройдут гастроли новосибирского театра «Старый дом», главным режиссером которого является Антон Федоров. Один из лидеров современной режиссуры в прошлом сезоне выпустил спектакли-хиты «Собачье сердце» в МТЮЗе и «Мадам Бовари» в театре «Место». В Москву он везет «Котлован» по Андрею Платонову. Спектакль, полный неподдельного ужаса, черного юмора и любви к людям.

«Котлован» – первая работа Федорова в вверенном ему театре. Бесстрашие, с которым она поставлена, потрясает. Экзистенциальная проблематика, заложенная автором литературного исходника, труднейший новаторский язык, наслоения фантасмагорий, чувство абсурда и обреченности – то, на чем строится драматургия. Но, что удивительно, при всем этом в спектакле нашлось место и юмору, и нежности, и той негромкой лиричности, которая так свойственна федоровской поэтике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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