«Котлован»: ужас и нежность

«Котлован» – первая работа Федорова в вверенном ему театре. Бесстрашие, с которым она поставлена, потрясает. Экзистенциальная проблематика, заложенная автором литературного исходника, труднейший новаторский язык, наслоения фантасмагорий, чувство абсурда и обреченности – то, на чем строится драматургия. Но, что удивительно, при всем этом в спектакле нашлось место и юмору, и нежности, и той негромкой лиричности, которая так свойственна федоровской поэтике.