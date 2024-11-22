«Котлован»: ужас и нежность

«Котлован»: ужас и нежностьАнтон Федоров привозит в Москву антиутопию Андрея Платонова
С 3 по 5 декабря на сцене Студии театрального искусства пройдут гастроли новосибирского театра «Старый дом», главным режиссером которого является Антон Федоров. Один из лидеров современной режиссуры в прошлом сезоне выпустил спектакли-хиты «Собачье сердце» в МТЮЗе и «Мадам Бовари» в театре «Место». В Москву он везет «Котлован» по Андрею Платонову. Спектакль, полный неподдельного ужаса, черного юмора и любви к людям.
«Котлован» – первая работа Федорова в вверенном ему театре. Бесстрашие, с которым она поставлена, потрясает. Экзистенциальная проблематика, заложенная автором литературного исходника, труднейший новаторский язык, наслоения фантасмагорий, чувство абсурда и обреченности – то, на чем строится драматургия. Но, что удивительно, при всем этом в спектакле нашлось место и юмору, и нежности, и той негромкой лиричности, которая так свойственна федоровской поэтике.