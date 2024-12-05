Владелец сети ресторанов «Генацвале» получил второй срок за мошенничество

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что в четвертый раз полиция в Подмосковье прекратила производство по уголовному делу в отношении экс-совладельца «Петровского пассажа», экс-гендиректора ООО «Мармарило» Тахира Матиева. Следователи вменяли ему хищение доли фирмы у Шонии, но адвокатам Матиева каждый раз удавалось доказывать, что речь шла о взыскании долга в размере $11 млн. С этим же делом, по данным издания, связано и дело Черновой. Защита Матиева настаивала, что полученные у нее средства были взяты в кредит двумя компаниями в ДИЛ-банке (ныне банкрот), поэтому предприниматель, по их мнению, не может считаться потерпевшей по делу и участвовать в конкурсном производстве «Мармарило».