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Владелец сети ресторанов «Генацвале» получил второй срок за мошенничество

«Ведомости» узнали подробности второго уголовного дела против Вахтанга Шонии
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Хамовнический суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии владельца сети ресторанов «Генацвале», экс-главы камнеобрабатывающего ООО «Мармарило» (признано банкротом) Вахтанга Шонию, выяснили «Ведомости». Судья Ольга Желязкова признала его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к бизнесмену на сумму более 123 млн руб.

До оглашения нового приговора Шония находился в столичном изоляторе в Москве (СИЗО-4), где отбывает срок, который назначил ему в декабре 2022 г. Савеловский суд за мошенничество на сумму в размере 95 млн руб. Эти деньги были получены в долг для участия в тендере на постройку одного из культурных объектов у предпринимательницы Надежды Черновой. Тогда суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии, но на приговоре бизнесмена не было – он скрылся. Позднее его задержали.

В новом уголовном деле, по словам источников «Ведомостей», речь шла о том, что Шония в период с 2016 по 2017 г. похитил средства у учредителя КБ «Евроазиатский инвестиционный банк», президента ГК «Стройпрогресс» Альберта Джуссоева под видом займа на общую сумму более 135 млн руб. Будучи знакомым с Джуссоевым и проживая с ним в одном доме, Шония убедил соседа выдать ему заем, необходимый для подконтрольной ему ООО «Генацвале» (владелец – Маргарита Шония, данные «СПАРК-Интерфакса»). Эти деньги, по данным правоохранителей, Вахтанг Шония изначально не собирался возвращать. Второй эпизод в уголовном деле, рассказал источник, связан с легализацией денег, похищенных у Черновой. Как выяснилось, полученные от нее деньги Шония обналичивал через подконтрольные ему фирмы.

Судебный процесс по существу в Хамовническом суде длился с июня 2024 г.

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что в четвертый раз полиция в Подмосковье прекратила производство по уголовному делу в отношении экс-совладельца «Петровского пассажа», экс-гендиректора ООО «Мармарило» Тахира Матиева. Следователи вменяли ему хищение доли фирмы у Шонии, но адвокатам Матиева каждый раз удавалось доказывать, что речь шла о взыскании долга в размере $11 млн. С этим же делом, по данным издания, связано и дело Черновой. Защита Матиева настаивала, что полученные у нее средства были взяты в кредит двумя компаниями в ДИЛ-банке (ныне банкрот), поэтому предприниматель, по их мнению, не может считаться потерпевшей по делу и участвовать в конкурсном производстве «Мармарило».

В апреле 2022 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Стройпрогресс-инвест» к ООО «Генацвале» о взыскании задолженности при участии третьих лиц – Шонии и двух финансовых управляющих. Из материалов суда следует, что истец просил взыскать с компании Шонии задолженность по договору займа в размере 60 млн руб., проценты в размере 26,4 млн руб., а также продолжить начисление процентов за пользование займом с ноября 2021 г. по день фактической уплаты долга из расчета – 11% годовых и пени с мая 2020 г. по ноябрь 2021 г. в размере 173 млн руб. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Комментарием стороны защиты Шонии «Ведомости» пока не располагают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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