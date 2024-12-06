Умер академик Евгений Велихов

Велихов родился в Москве в 1935 г., окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «Физика плазмы» с 1968 г.; в 1972 – 1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 гг. – вице-президент АН. Он инициировал открытие в академии Отделения информатики и вычислительной техники (1983 г.), которое было преобразовано в Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.