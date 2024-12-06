Умер академик Евгений Велихов

Умер академик Евгений ВелиховСпециалист в области управляемого термоядерного синтеза скончался в возрасте 89 лет
РИА «Новости» сообщили вечером 5 декабря, что академик, ученый-физик, специалист в области термоядерного синтеза Евгений Велихов умер в возрасте 89 лет. «Ведомостям» подтвердили эту информацию в пресс-службе Российской академии наук.
Велихов родился в Москве в 1935 г., окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «Физика плазмы» с 1968 г.; в 1972 – 1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 гг. – вице-президент АН. Он инициировал открытие в академии Отделения информатики и вычислительной техники (1983 г.), которое было преобразовано в Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.
Был научным руководителем исследований в поддержку международного проекта ИНПРО по инновационной ядерной энергетике, разработок в области лазерных технологий и уникальных накопителей энергии, в частности, самого крупного в мире TIN-900, инициировал вопрос о реализации ядерно-термоядерных ториевых гибридных реакторов, как основы перспективной детерминистически безопасной ядерной энергетики и др.
С 1961 г. Велихов работал в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до президента НИЦ (1992 – 2015 гг.). С 1973 г. – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977 г.). С 1992 по 2001 гг. – Велихов возглавлял совет по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. стал членом международного совета ITER от России, с 2010 по 2012 г. – вновь руководил советом ITER.
Также Велихов был инициатором создания и председателем президиума Российской ассоциации содействия науке. А с 2005, то есть с момента создания, по 2014 г. был секретарем Общественной палаты России, после чего – ее почетным секретарем. Велихов – полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет множество других наград: Герой Труда (2020 г.), Герой Социалистического труда (1985 г.), обладатель трех Орденов Ленина (1971, 1981, 1985 гг.), Ленинской премии (1984 г.) и Государственной премии РФ (1997, 2003 г.) и др.