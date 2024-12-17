«Перед нами два варианта, и оба плохие». Как в Думе обсуждали ввод войск в Чечню

Владимир Жириновский, председатель фракции ЛДПР: «Сперва разгромили СССР, и 8 декабря – чудовищная годовщина этого злодейского акта. Сперва армию разломили. Теперь гибнут наши солдаты. А потом тем же самым людям, оказывается, низкий поклон. Это варварство уже, это уже чудовищное варварство, когда одни и те же люди ломают страну, а потом им же граждане говорят спасибо за это, за то, что спасли несколько мальчиков. А остальные там лежат – трупы – в Грозном! <…> Страна опять на пороге чудовищного акта. Скоро нас всех лишат слова. Если вы здесь кому-то пытались заткнуть глотку, то там уже готово решение – всем заткнуть глотку, всему российскому парламенту. Те, кто сегодня здесь нам мешает, – они знают об этом решении, так же как и вы, Иван Петрович! Я вам подал документ о созыве чрезвычайной сессии российского парламента. Как вы отреагировали? Ваш телефон молчал целую неделю. Вы из Кремля не выходили. Вы возглавляете законодательную власть <…> Если у нас снова будет политбюро кремлевское и вы будете готовить нам новые варианты на 1995 г. – так не пойдет. Должна быть позиция парламента».