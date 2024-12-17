Госдума одобрила уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

В редакции, рекомендованной к принятию в третьем чтении, предлагается установить штраф за неоднократную розничную продажу алкогольной и табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Штраф варьируется от 50 000 до 80 000 руб. либо устанавливается в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от трех до шести месяцев. Осужденного также могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.