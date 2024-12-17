Госдума одобрила уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

Госдума одобрила уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детямНарушителям грозят исправительные работы на срок до одного года
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В нем предлагается внести изменения в ст. 151.1 Уголовного кодекса (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).
Во время голосования в рамках второго чтения инициативу поддержали 404 парламентария, проголосовавших против и воздержавшихся не было. В третьем чтении «за» высказались 403 депутата, один был против.
В редакции, рекомендованной к принятию в третьем чтении, предлагается установить штраф за неоднократную розничную продажу алкогольной и табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Штраф варьируется от 50 000 до 80 000 руб. либо устанавливается в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от трех до шести месяцев. Осужденного также могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.
Наказание по УК грозит лицу, которое до этого привлекалось к административной ответственности. Сейчас она устанавливается ч. 3 ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб.
Документ был внесен в нижнюю палату 28 ноября 2024 г. Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди», председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и другие.
В пояснительной записке отмечается, что, по данным Минпромторга, среди наиболее часто выявляемых правонарушений в розничной торговле табачными изделиями и никотинсодержащей продукцией находится продажа ее несовершеннолетним – так, за IV квартал 2023 г. было возбуждено 26 административных дел. По данным Роспотребнадзора, количество точек продажи вейпов за год выросло на 130% – с 52 400 в прошлом году до 120 800 во II квартале текущего. При этом 43% продукции находятся в обороте без обязательной маркировки.
Опыт применения ст. 151.1 УК
Вместе с этим авторы приводят результаты правоприменительной практики ст. 151.1 УК, которая до этого устанавливала наказание за неоднократную розничную продажу алкоголя. В 2023 г. за повторную продажу несовершеннолетним к уголовной ответственности было привлечено 543 человека. При этом, по данным НИУ ВШЭ, доля россиян в возрасте от 14 до 22 лет, употребляющих алкоголь, к прошедшему году сократилась вдвое.
В пояснительной записке также приводятся результаты исследования Института человека РОМИР, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11–17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина (ЭСДН), заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.
Курение провоцирует риск развития ишемической болезни сердца – он увеличивается в два-четыре раза, вне зависимости от пола и возраста, заявила заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Елена Резник. Она отметила, что у курильщика инфаркт миокарда развивается в более молодом возрасте, при этом риск неблагоприятных коронарных событий у них сопоставим с риском у более старших пациентов. Кроме того, курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы. Резник приводит следующие цифры: пагубная привычка увеличивает риск заболевания периферических артерий в три-шесть раз. Вместе с этим отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства.
Вред курения обычных и электронных сигарет прежде всего состоит в количестве поступающих канцерогенных веществ в организм, заявила «Ведомостям» заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевскому Валу Анастасия Могилевец. Курение вызывает физическую и психологическую зависимость, она обуславливается выработкой «гормонов счастья», пояснила эксперт. Курильщик испытывает положительные эмоции, в особенности если он со 100%-ной уверенностью полагает, что курение вейпов является безопасным, сказала Могилевец.