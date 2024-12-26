Адвокаты смогут оспорить экзамены

Если же претенденту так и не удастся получить заветный статус – независимо от того, провалил ли он экзамен или не явился на него, – до повторного испытания он может быть допущен не ранее чем через год. Такое правило установлено положением о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. Согласно документу, претендовать на статус адвоката может лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Кроме того, для получения статуса необходимо иметь стаж работы по юридической профессии не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании.