Адвокаты смогут оспорить экзамены

Адвокаты смогут оспорить экзаменыКандидаты в адвокаты смогут обжаловать результаты экзамена
В Федеральной палате адвокатов (ФПА) разработали инициативу о праве для кандидатов в адвокаты обжаловать результаты экзаменов, об этом рассказал первый вице-президент палаты Михаил Толчеев. По его словам, возможность обжаловать результаты адвокатского экзамена сделает эту процедуру более прозрачной.
Внесение соответствующих изменений в законодательство пока еще находится на стадии обсуждения в ФПА. Предполагается, что рассматривать жалобы недовольных кандидатов будут советы региональных адвокатских палат.
Толчеев уточнил, что в исключительных случаях жалобы на результаты адвокатских экзаменов могут быть поданы и в ФПА. При этом обратиться туда сможет не сам кандидат, а вице-президент палаты либо Минюст, если увидят какие-либо злоупотребления при проведении экзамена. По словам вице-президента ФПА, указанные меры разрабатываются в рамках реформы судебного представительства, которая призвана наделить адвокатов исключительном правом на оказание юридической помощи в судах. «Эта реформа пока, как минимум, не затрагивает корпоративных юристов, которые представляют свои компании», – сказал он.
Как ожидается, инициативу представит Минюст в 2025 г.
Опасаться недостатка адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в судах, не стоит, говорит Толчеев. «Предполагается значительный переходный период, для того чтобы те, кто работает на этом рынке, приобрели статус адвоката. Этот период на сегодняшний момент обсуждается – от года до двух лет», – добавил он.
В качестве дополнительной меры для обеспечения прозрачности в ФПА предлагают также ввести аудио- и видеопротоколирование экзаменов.
В настоящее время соискатель статуса адвоката не может обжаловать заключение квалификационной комиссии адвокатской палаты о несдаче экзамена, в том числе и в судебном порядке. Как сказано в определении Конституционного суда (КС) от 2011 г., определение уровня знаний претендента и проверка их соответствия оценке, полученной при сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката, не входит в полномочия судебной власти. Кроме того, КС указал, что закон «Об адвокатской деятельности» не предусматривает возможности оспаривания в судебном порядке результатов такого экзамена. При этом кандидат в адвокаты не лишен права обжаловать в суде процедуру проведения экзамена, если посчитает, что она была нарушена.
Если же претенденту так и не удастся получить заветный статус – независимо от того, провалил ли он экзамен или не явился на него, – до повторного испытания он может быть допущен не ранее чем через год. Такое правило установлено положением о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. Согласно документу, претендовать на статус адвоката может лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Кроме того, для получения статуса необходимо иметь стаж работы по юридической профессии не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании.
Данный вопрос давно назрел и не раз поднимался в адвокатской среде, подтвердил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов. По его мнению, кандидаты в адвокаты наряду с кандидатами в судьи должны иметь возможность проверить на законность решение, на основании которого им отказывают в получении статуса. «В свете обсуждения реформы об оставлении только за адвокатами права на представительство в судах подобные изменения помогут повысить степень защиты прав кандидатов и в целом сделают получение статуса более привлекательным для потенциальных кандидатов», – заявил Егулемов.
В 2021–2022 гг. в адвокатские палаты субъектов подали заявления о присвоении статуса адвоката 9143 гражданина, следует из статистических данных ФПА, которые предоставили в распоряжение «Ведомостей». К сдаче экзамена были допущены 8610 претендентов, из них приобрели статус адвоката всего 5860, т. е. около 70%.
Право на апелляцию по результатам экзамена, возможно, и имеет смысл ввести в небольших палатах отдельных субъектов Федерации, но по большому счету в случае введения адвокатской монополии такое правило нормально работать не будет, указал партнер юридической фирмы Ru.Courts адвокат Илья Кавинский. Значительная часть адвокатов срезается на автоматизированном тестировании, которое проходит в КИС АР и показывает достаточно объективные результаты – ошибки в подсчете баллов возможны лишь в исключительных, единичных случаях, обратил внимание эксперт.
Кавинский предполагает, что количество реализованных апелляций будет крайне невелико. Гораздо более разумно, считает адвокат, было бы отменить годичный срок, в течение которого проваливший экзамен претендент на статус адвоката не допускается до нового экзамена. «Я не вижу причин не допускать претендента после дополнительной подготовки к новой попытке или же установить более короткий срок – 3–4 месяца», – говорит он.