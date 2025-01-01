С Новым, 1925 годом, товарищи!

К концу 1924 г. советская власть решила отменить запрет на производство алкоголя, действующий еще с 1914 г. – с начала Первой мировой войны. Одним из инициаторов возвращения водки в магазины стал глава Совнаркома Алексей Рыков, поэтому первую советскую водку в народе назвали в его честь – «рыковка». Михаил Булгаков записал в своем дневнике: «В Москве событие – выпустили 30 градусную водку, которую публика с полным основанием назвала “рыковкой.” Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже. Бутылка ее стоит 1 р. 75 коп. Кроме того, появился в продаже “Коньяк Армении,” на котором написано 31 градус. (Конечно Шустовской фабрики.) Хуже прежнего, слабей, бутылка его стоит 3 р. 50 коп.».