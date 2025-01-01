С Новым, 1925 годом, товарищи!В чем была особенность праздника 100 лет назад
20 век добавил в праздник Нового года многие из его важнейших сегодняшних атрибутов – с 1936 г. в СССР началось производство «Советского шампанского», с 1954 г. главной елкой страны стала кремлевская, с 31 декабря 1962 г. начали показывать телевизионные «Голубые огоньки», а с 1970 г. – новогодние телеобращения главы государства. Но так было не всегда: 31 декабря 1924 г. Новый год встречали со спрятанной в углу комнаты елкой, с мясом, приготовленным на примусе, домашним компотом и тридцатиградусной водкой-«рыковкой».
Новый год шепотом
После вступления Российской Империи в Первую мировую войну на волне антигерманского патриотизма Санкт-Петербург стал Петроградом, а рождественские ели были признаны Синодом нежелательным новогодним атрибутом. В 1916 г. Русская православная церковь окончательно запретила их установку в публичных местах империи. Для пришедших к власти в 1917 г. большевиков решения «царского режима» были не указом, и новогоднюю ель вновь разрешили. Более того, на первую организованную советской властью школьную елку пришел Владимир Ленин. Он дарил детям подарки, веселился и оказался первоклассным Дедом Морозом – по крайней мере, так он выглядел на многочисленных картинах в букварях и книгах для многих поколений советских детей.
Но уже в 1920-е гг. власть делала шаги, чтобы страна забыла о прежнем празднике. Традицию посчитали устаревшей, новогодние подарки – пережитком прошлого, а елку – религиозным наследием. Новый год–1925 стал последним годом официально не порицаемой новогодней елки – в 1926 г. ЦК ВКП(б) назовет этот обычай антисоветским. С 1927 по 1929 г. в стране примут декреты, запрещающие вырубку и продажу зеленых насаждений для религиозных целей, а с 1929 г. празднование Рождества в СССР вовсе запретят. Возвращение официально разрешенного Нового года произойдет в 1935 г.
А все-таки она светится!
К 1924 г. лозунг «Вместо того, чтобы ставить елку на крест, поставим крест на елку!» стал одним из девизов эпохи. Школы и детские сады организовывали «антиелочные» мероприятия. Впрочем, традиции побеждали, и елки, украшенные к новому 1925 г., хотя и старались лишний раз «не светить», но все же ставили.
В 20-е гг. елку украшали различными способами, используя как фабричные, так и самодельные украшения. Елочные игрушки были стеклянными, ватными, картонными, бумажными: шишки, шары, сосульки, медведи, зайцы, совы и домики с «заснеженной» крышей. Также на елку вешали мандарины, яблоки и бонбоньерки – маленькие коробочки с конфетами или сувенирами. К 1925 г. советская промышленность еще не начала массовое производство елочных украшений – первые фабрики елочных игрушек откроются в 1936 г. Поэтому елку наряжали или еще дореволюционными игрушками – те, у кого они сохранились, – или же создавали новогодний дизайн своими руками.
С 30-х гг. звезды на елках станут красными и пятиконечными – как на кремлевских башнях. А в 1920-х на верхушках еще можно было увидеть восьмиконечную серебристую, белую или золотую Вифлеемскую звезду или стеклянную макушку, напоминающую маковку церкви.
Новогодний стол и примус
Подготовка к новогоднему ужину в 1925 г. требовала тщательного планирования и усилий – продукты, необходимые для приготовления, часто приходилось запасать заранее. Центральное место на новогоднем столе, как и сегодня, занимали горячие блюда. В популярной «Настольной поваренной книге для быстрого приготовления» К.Я. Дедриной 1927 г. можно найти и рецепт ризотто, и турецкий пилав, и кокиль из рыбы. А еще – много вариантов мясных блюд.
На новогоднем столе в 1924 г. можно было найти компоты, сваренные из летних заготовок, или лимонад – пока не всегда качественный, но зато отечественный. В 1925 г. введут общесоюзные стандарты. ОСТы улучшат и стандартизируют качество выпускаемых продуктов питания и напитков.
К концу 1924 г. советская власть решила отменить запрет на производство алкоголя, действующий еще с 1914 г. – с начала Первой мировой войны. Одним из инициаторов возвращения водки в магазины стал глава Совнаркома Алексей Рыков, поэтому первую советскую водку в народе назвали в его честь – «рыковка». Михаил Булгаков записал в своем дневнике: «В Москве событие – выпустили 30 градусную водку, которую публика с полным основанием назвала “рыковкой.” Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже. Бутылка ее стоит 1 р. 75 коп. Кроме того, появился в продаже “Коньяк Армении,” на котором написано 31 градус. (Конечно Шустовской фабрики.) Хуже прежнего, слабей, бутылка его стоит 3 р. 50 коп.».
Красные елки
Празднование Нового года–1925 – это не свечи, фейерверки и массовые гуляния. Большевики начали превращать праздник в комсомольско-патриотическое мероприятие. Театральные постановки и политические сценки обличали «буржуазный» характер Рождества, а вместо традиционного торжества молодежь слушала доклады о социалистическом будущем и участии в строительстве новой страны. Новая власть активно искала отличные от прошлых формы празднования Нового года, стремясь сделать его праздником глубоко идеологическим.
Становилось традицией проводить продуманные мероприятия, сочетающие развлечения с пропагандой. Например, Вятский губернский отдел литературы и искусства организовал новогоднюю встречу в формате собрания. Программа включала доклад «Нужна ли пролетариату религия?», концерт и танцы. Новогодние мероприятия теперь называли «Красными елками». Одной из ярких постановок того времени стал спектакль «Сон старого года», его показали в январе 1925 г. в школе Вятского губисполкома. По сюжету Старый год символизировал уходящую эпоху, а Новый – наступление социалистического будущего.
«Красные елки» 1925 г. стали образцом нового ритуала. Основной акцент делался на отказе от религиозных традиций и участии молодежи в строительстве новой страны. Вечер обычно начинался с обсуждения идеологических тем, а продолжался концертом художественной самодеятельности – с номерами, также направленными на политическое воспитание.
Но оставались и обыкновенные зимние радости. Новый 1925 г. в Москве выдался снежным: горожане катались на санках и ходили на каток, а вечером многие из них собирались дома вокруг елки – простой, зеленой.