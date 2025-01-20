Конституционный суд оценит законность снижения оплаты труда учителя

В декабре 2022 г. директор школы уведомил учителя о том, что выполнение дополнительной работы по должности техника отменяется. После отмены оплаты в 0,35 ставки МРОТа за данную деятельность с 8 декабря 2022 г. заработная плата Неверова стала ниже установленного МРОТа. Это, как отмечает заявитель в жалобе, является нарушением п. 3 ст. 37 Конституции. Из этого пункта следует: «Каждый имеет право на труд <...> на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом МРОТ».