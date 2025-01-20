Конституционный суд оценит законность снижения оплаты труда учителя

Конституционный суд оценит законность снижения оплаты труда учителяС жалобой обратился школьный педагог из-за зарплаты ниже МРОТа
Конституционный суд (КС) начал изучать жалобу на положения Трудового кодекса (ТК). Заявителем выступает учитель информатики и физики в МБОУ «Целинная СОШ № 1» Алтайского края Евгений Неверов. Он просит признать ряд статей ТК не соответствующими Конституции. «Ведомости» ознакомились с содержанием его жалобы.
Как пишет Неверов, 1 сентября 2022 г. между ним и школой было заключено соглашение об изменении условий трудового договора, согласно которому за выполнение обязанностей устанавливается зарплата 12 510 руб. В ту же дату руководство школы заключило с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Согласно ему, Неверову поручено наряду с его основной работой выполнять обязанности техника по обслуживанию персональных компьютеров за доплату в 0,35 минимального размера оплаты труда.
Одновременно с этим 1 сентября 2022 г. Неверов дал согласие на установление учебной нагрузки ниже установленной нормы в 18 часов за ставку зарплаты. В 2022–2023 гг. учебная нагрузка преподавателя, с его слов, составляла 16 часов в неделю. В момент подписания согласия Неверов против нагрузки не возражал, поскольку был уверен в том, что дополнительная работа в должности техника сохранится до конца мая 2023 г. и зарплата в совокупности будет выше МРОТа.
В декабре 2022 г. директор школы уведомил учителя о том, что выполнение дополнительной работы по должности техника отменяется. После отмены оплаты в 0,35 ставки МРОТа за данную деятельность с 8 декабря 2022 г. заработная плата Неверова стала ниже установленного МРОТа. Это, как отмечает заявитель в жалобе, является нарушением п. 3 ст. 37 Конституции. Из этого пункта следует: «Каждый имеет право на труд <...> на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом МРОТ».
Шансы на отказ
За 2024 г., согласно информации на официальном сайте КС РФ, суд принял более 3500 определений об отказе в принятии к рассмотрению поступивших обращений. Постановлений, принятых по обращениям граждан, при этом было всего 65, отметил Дмитрий Галанцев.
Суды, как пишет Неверов, отказали в возложении обязанности на школу обеспечить учебную нагрузку и оплачивать работу в размере не ниже МРОТа. Суды руководствовались п. 1.3–1.8 и 2.1 порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. Согласно этим положениям, порядок увеличения нагрузки в текущем учебном году по инициативе работника не предусмотрен. В связи с этим заявитель считает, что абзац 5 ч. 1 ст. 21 ТК (основные права и обязанности работника) и ч. 1–2 ст. 135 ТК (установление заработной платы) противоречат ст. 2, 7, 17–19, 37, 45, 46, 55 Конституции.
Жалоба затрагивает вопрос о соответствии Конституции тех положений ТК, которые дают работодателю право принимать решения, влияющие на объем работы, поручаемой работнику, и, как следствие, на реальный размер оплаты труда, сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. В своей сущностной части жалоба больше мотивирована личным несогласием с теми правами, которые есть у работодателя, чем с какими-то объективными недостатками законодательства, считает он. Впрочем, на практике работодатели-школы и иные образовательные организации довольно часто разными путями манипулируют учебной нагрузкой, отметил он.
Трудовое законодательство позволяет работодателю отменить поручение о выполнении дополнительной работы, говорит юрист Антон Тимченко. Но оспариваемые законоположения по смыслу, придаваемому им практикой, позволяют делать это произвольно. Поэтому возникает вопрос соответствия принципу правовой определенности, добавил он. Таким образом, шансы у заявителя на принятие КС обращения к рассмотрению есть, считает Тимченко.