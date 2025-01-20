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Правительство освободило органы исполнительной власти от излишней отчетности

Это избавит статс-секретарей от бюрократической нагрузки
Никита Ширяев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральные органы исполнительной власти освобождены от обязанности представлять в кабмин ведомственные годовые планы организации законопроектных работ. Соответствующее постановление подписал 18 января председатель правительства Михаил Мишустин.

До этого они отчитывались обо всех разрабатываемых законопроектах и предоставляли сведения об основаниях их разработки, сроках их представления в правительство, а также объемах и порядках финансирования законопроектных работ.

Эти данные о разработке проектов законов предоставлялись в правительство статс-секретарями соответствующих госорганов. Кроме того, они доводили до кабмина сведения о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов президента и информацию об участии представителей органа исполнительной власти и подведомственных ему служб (агентств) в работе обеих палат парламента. Теперь статс-секретари освобождены от обязанности исполнять указанные функции.

Оптимизация законопроектной работы министерств – это следствие внедрения автоматизированной системы «Нормотворчество», сказал член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, подготовка планов законотворчества «по старинке» не поспевало бы за быстро меняющимися социально-экономическими реалиями. «Правительство становится правотворческим конвейером, в котором всё должно быть прозрачно и эффективно», – отметил эксперт.

Как указывает Склянчук, на фоне цифровизации процессов законопроектной работы в правительстве в Госдуме по-прежнему превалируют консервативные и даже устаревшие подходы, в особенности это касается работы комитетов нижней палаты парламента.

Эта мера вписывается в общий контекст деятельности правительства Михаила Мишустина, соглашается политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что кабмин и так уже серьезно уменьшил бумажную нагрузку на ведомства, при этом введя более строгие формы отчетности за реализованные и реализуемые инициативы. По мнению Макаркина, принятый годовой план может довольно быстро устареть под воздействием быстро меняющихся экономических условий, которые требуют принятия оперативных решений. Поэтому, говорит собеседник, в законопроектной деятельности главное – это не фундаментальные планы, в которые и так придется все время вносить изменения, а гибкая и своевременная реакция на возникающие новые проблемы. Принятое постановление не отменяет отчетность по выполнению поручений президента и правительства по подготовке законопроектов и подзаконных актов, которые кабмин контролирует, подчеркнул Макаркин.

Формируемый Минюстом план законопроектной деятельности правительства и так включает в себя все инициативы, которые должны разрабатываться конкретными органами власти и организациями, а ведомственные планы являются элементом своего рода самоконтроля, напомнил партнер юридической компании KLP Legal Руслан Чермит. Видимо, появившийся в 2019 г. институт ведомственных планов законопроектной работы на практике показал свою несостоятельность и избыточность, предположил юрист. По мнению Чермита, двойной контроль в таких условиях явно был лишним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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