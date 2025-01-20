Правительство освободило органы исполнительной власти от излишней отчетности

Эта мера вписывается в общий контекст деятельности правительства Михаила Мишустина, соглашается политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что кабмин и так уже серьезно уменьшил бумажную нагрузку на ведомства, при этом введя более строгие формы отчетности за реализованные и реализуемые инициативы. По мнению Макаркина, принятый годовой план может довольно быстро устареть под воздействием быстро меняющихся экономических условий, которые требуют принятия оперативных решений. Поэтому, говорит собеседник, в законопроектной деятельности главное – это не фундаментальные планы, в которые и так придется все время вносить изменения, а гибкая и своевременная реакция на возникающие новые проблемы. Принятое постановление не отменяет отчетность по выполнению поручений президента и правительства по подготовке законопроектов и подзаконных актов, которые кабмин контролирует, подчеркнул Макаркин.