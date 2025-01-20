Правительство освободило органы исполнительной власти от излишней отчетности

Правительство освободило органы исполнительной власти от излишней отчетностиЭто избавит статс-секретарей от бюрократической нагрузки
Федеральные органы исполнительной власти освобождены от обязанности представлять в кабмин ведомственные годовые планы организации законопроектных работ. Соответствующее постановление подписал 18 января председатель правительства Михаил Мишустин.
До этого они отчитывались обо всех разрабатываемых законопроектах и предоставляли сведения об основаниях их разработки, сроках их представления в правительство, а также объемах и порядках финансирования законопроектных работ.
Эти данные о разработке проектов законов предоставлялись в правительство статс-секретарями соответствующих госорганов. Кроме того, они доводили до кабмина сведения о ходе подготовки проектов нормативных правовых актов президента и информацию об участии представителей органа исполнительной власти и подведомственных ему служб (агентств) в работе обеих палат парламента. Теперь статс-секретари освобождены от обязанности исполнять указанные функции.
Оптимизация законопроектной работы министерств – это следствие внедрения автоматизированной системы «Нормотворчество», сказал член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. По его словам, подготовка планов законотворчества «по старинке» не поспевало бы за быстро меняющимися социально-экономическими реалиями. «Правительство становится правотворческим конвейером, в котором всё должно быть прозрачно и эффективно», – отметил эксперт.
Как указывает Склянчук, на фоне цифровизации процессов законопроектной работы в правительстве в Госдуме по-прежнему превалируют консервативные и даже устаревшие подходы, в особенности это касается работы комитетов нижней палаты парламента.
Эта мера вписывается в общий контекст деятельности правительства Михаила Мишустина, соглашается политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что кабмин и так уже серьезно уменьшил бумажную нагрузку на ведомства, при этом введя более строгие формы отчетности за реализованные и реализуемые инициативы. По мнению Макаркина, принятый годовой план может довольно быстро устареть под воздействием быстро меняющихся экономических условий, которые требуют принятия оперативных решений. Поэтому, говорит собеседник, в законопроектной деятельности главное – это не фундаментальные планы, в которые и так придется все время вносить изменения, а гибкая и своевременная реакция на возникающие новые проблемы. Принятое постановление не отменяет отчетность по выполнению поручений президента и правительства по подготовке законопроектов и подзаконных актов, которые кабмин контролирует, подчеркнул Макаркин.
Формируемый Минюстом план законопроектной деятельности правительства и так включает в себя все инициативы, которые должны разрабатываться конкретными органами власти и организациями, а ведомственные планы являются элементом своего рода самоконтроля, напомнил партнер юридической компании KLP Legal Руслан Чермит. Видимо, появившийся в 2019 г. институт ведомственных планов законопроектной работы на практике показал свою несостоятельность и избыточность, предположил юрист. По мнению Чермита, двойной контроль в таких условиях явно был лишним.