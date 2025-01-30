Лишь 17% поступивших в техникумы и колледжи учатся на квалифицированных рабочих

Лишь 17% поступивших в техникумы и колледжи учатся на квалифицированных рабочихБольшинство же станут специалистами среднего звена, за восемь лет их набор вырос на 43,7%
Только 17% поступивших в российские колледжи и техникумы в 2024/25 учебном году будут обучаться на программах, готовящих квалифицированных рабочих (219 495 человек). Остальные 82,63% – это будущие специалисты среднего звена (1,04 млн учащихся).
Такие данные следуют из доклада Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Копия доклада есть у «Ведомостей».
Ученые РАНХиГС проводили подсчеты на основе данных статистической формы СПО-1 за период с 2017 по 2024 г., пояснил представитель пресс-службы вуза.
Программы по подготовке квалифицированных рабочих являются, по сути, «начальным профессиональным образованием» и по ним обучаются конкретной профессии (кровельщик, парикмахер, продавец-кассир. – «Ведомости»), пояснила «Ведомостям» главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Больше компетенций получают специалисты среднего звена (бухгалтер, юрист, оператор нефтепереработки. – «Ведомости»), из-за чего молодые россияне хотят получить именно такое образование в колледжах, пояснила она.
За восемь лет в российских колледжах и техникумах увеличилось количество поступивших на программы подготовки специалистов среднего звена, при этом прием на программы квалифицированных рабочих незначительно снизился. Так, если на программы среднего звена в 2016 г. поступило 727 004 обучающихся, то уже в 2024 г. – 1 млн человек (прирост – 43,7%). При этом на обучение для квалифицированных рабочих поступило в 2016 г. 224 352 россиянина, а в 2024 г. – 219 495 обучающихся (прирост – 2,2%).
Самый высокий конкурс на бюджетные места для будущих специалистов среднего звена в 2024 г. был на специальности технической направленности, следует из результатов исследования. Так, для выпускников 9-х классов школы конкурс на направления математического и естественно-научного профиля составил 6,7 человека на место, а для выпускников 11-х классов – 4,3 человека на место. На инженерные направления для выпускников средней школы конкурс составил 3,7 человека на место, а для выпускников старшей школы – 4,2 человека на место.
Многие россияне, которые поступают в колледжи, выбирают не связанные с рабочей профессией направления, в том числе те, которые предусматривают возможность в будущем занять управленческие должности, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, профессиональная подготовка в колледжах по-прежнему ведется по «очень ограниченному кругу» компетенций, из-за чего многие выпускники таких учреждений получают реальный опыт уже при выходе на работу. Чтобы решить эту проблему, нужно в первую очередь повысить квалификацию самих учителей колледжей, а также оборудовать учреждения современным оборудованием, отметил он.
Всего же в 2024/25 учебном году на программы СПО в России поступило почти 1,3 млн человек. Это на 32,9% больше, чем в 2016/17 учебном году, следует из доклада. На общий рост поступлений в колледжи повлиял запуск федерального проекта «Молодые профессионалы» (работал с начала 2019 г. до конца 2023 г.), который включал в себя переоборудование учреждений СПО и повышение квалификации преподавателей, напомнила Абанкина. В то же время выпускников школ привлекает то, что в колледж можно поступить не по результатам ЕГЭ и ОГЭ, а по среднему баллу аттестата, указывает она.