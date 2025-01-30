Лишь 17% поступивших в техникумы и колледжи учатся на квалифицированных рабочих

Всего же в 2024/25 учебном году на программы СПО в России поступило почти 1,3 млн человек. Это на 32,9% больше, чем в 2016/17 учебном году, следует из доклада. На общий рост поступлений в колледжи повлиял запуск федерального проекта «Молодые профессионалы» (работал с начала 2019 г. до конца 2023 г.), который включал в себя переоборудование учреждений СПО и повышение квалификации преподавателей, напомнила Абанкина. В то же время выпускников школ привлекает то, что в колледж можно поступить не по результатам ЕГЭ и ОГЭ, а по среднему баллу аттестата, указывает она.