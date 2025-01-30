В разбившемся в Вашингтоне самолете могли лететь чемпионы мира Шишкова и Наумов

Евгении Шишковой 52 года, Вадиму Наумову – 55 лет, в паре они стали победителями чемпионата мира 1994 г. Также они выиграли серебро на чемпионате мира 1995 г., одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы. Шишкова и Наумов поженились в 1995 г. После завершения карьеры в 1998 г. перешли на тренерскую работу и проживали в США. Их сын Максим 2001 г. рождения пошел по стопам родителей и также занялся фигурным катанием, он участвовал в чемпионате США в Уичито.