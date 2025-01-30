В разбившемся в Вашингтоне самолете могли лететь чемпионы мира Шишкова и Наумов

В разбившемся в Вашингтоне самолете могли лететь чемпионы мира Шишкова и НаумовПредварительно, на борту также была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская
В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 потерпел крушение. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. В самолете летели 64 человека, из которых четверо – члены экипажа, а среди пассажиров были фигуристы и тренеры. По предварительным данным, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом пишут со ссылкой на источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов.
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ со ссылкой на информацию властей США сообщил, что выживших в авиакатастрофе нет. Сейчас российские власти выясняют, находились ли граждане РФ на этом борту.
На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в самолете были спортсмены российского происхождения. Кремль выразил соболезнования родным и близким всех погибших.
Telegram-канал Baza пишет, что среди пассажиров могли быть бывшие российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также, вероятно, их сын Максим. Ту же информацию сообщает Telegram-канал Shot. Однако источник ТАСС утверждает, что фигурист Максим Наумов вернулся домой рейсом 27 января.
В Федерации фигурного катания на коньках России Shot заявили, что членов их организации на борту быть не могло. По данным Telegram-канала, в самолете также могли лететь Волянская, фигуристы и тренеры Даниил Паркман, Алексей Щепетов, Энтони Пономаренко, Артем Маркелов, Даниэль Мартынов, Эндрю Торгашев, Дмитрий Царевский, Данила Савельев. Официальных сведений об именах погибших пассажиров пока нет.
Reuters со ссылкой на заявление Федерации фигурного катания США пишет, что несколько членов американского сообщества находились на борту. Это спортсмены, тренеры и их родственники, они возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас. По данным Baza, это Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.
Евгении Шишковой 52 года, Вадиму Наумову – 55 лет, в паре они стали победителями чемпионата мира 1994 г. Также они выиграли серебро на чемпионате мира 1995 г., одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы. Шишкова и Наумов поженились в 1995 г. После завершения карьеры в 1998 г. перешли на тренерскую работу и проживали в США. Их сын Максим 2001 г. рождения пошел по стопам родителей и также занялся фигурным катанием, он участвовал в чемпионате США в Уичито.