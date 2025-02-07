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Представители музеев попросили упростить доступ к предметам Музейного фонда РФ

Это увеличит возможности для изучения экспонатов, считают в Госдуме
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Представители музеев обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой упростить доступ к предметам и коллекциям, которые относятся к Музейному фонду России, а также к музеям научных и образовательных организаций. Соответствующее обращение главе Минкультуры направила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия»). Документ есть в распоряжении у «Ведомостей». 

Исследователи и работники музеев хотят, чтобы возможностей для изучения предметов было большое, отмечается в обращении. Со слов заявителей, действующее законодательство «препятствует естественно-научным исследованиям». Оно не позволяет снимать пробы с экспонатов, таких как метеоритные породы и кристаллы (т. е. изучать их можно только бесконтактно). При этом полноценная работа с составом археологического металла в ряде случаев возможна только после контактной очистки, говорится в документе.

Препятствия в исследованиях создает и классификация предметов – одни и те же экспонаты могут относиться к различным музейным фондам, сказано в обращении. Например, полученные при раскопках антропологические и палеозоологические материалы (останки человека и животных) могут принадлежать как к сырьевому фонду, так и к уникальным и особо ценным материалам. Различие состоит в том, что предметы из сырьевого фонда можно изучать, а особо ценные экспонаты недоступны для этого, отмечается в документе.

Для «раскрытия научно-исследовательского потенциала» Занко предлагает изменить Единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и коллекций. Минкультуры утвердил их в июле 2020 г. 

Парламентарий в разговоре с «Ведомостями» заявила, что в использовании предметов музеев необходимо найти баланс: с одной стороны, обеспечить хранение, а с другой – дать использовать в науке. «Несколько лет назад были внесены изменения в законы и подзаконные акты, снизившие возможности изучения предметов и коллекций, которые хранились и изучались в музеях научных и образовательных организаций», – добавила она. Занко имела в виду изменения закона о музейном фонде. Он подразумевает, что музеи научных и образовательных организаций обязаны вносить свои предметы и коллекции в государственный каталог Музейного фонда.

Упростить доступ к истории хочет и Федеральное архивное агентство (Росархив), писали «Ведомости» в январе. Оно разрабатывает государственную информационную систему (ГИС) удаленного доступа к архивным документам. В системе будут размещены документы на бумажных носителях, кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов. За доступ к ним пользователю ГИС придется заплатить  90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Бесплатными будут документы, которые относятся к периоду Второй мировой войны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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