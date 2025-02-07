Представители музеев попросили упростить доступ к предметам Музейного фонда РФ

Парламентарий в разговоре с «Ведомостями» заявила, что в использовании предметов музеев необходимо найти баланс: с одной стороны, обеспечить хранение, а с другой – дать использовать в науке. «Несколько лет назад были внесены изменения в законы и подзаконные акты, снизившие возможности изучения предметов и коллекций, которые хранились и изучались в музеях научных и образовательных организаций», – добавила она. Занко имела в виду изменения закона о музейном фонде. Он подразумевает, что музеи научных и образовательных организаций обязаны вносить свои предметы и коллекции в государственный каталог Музейного фонда.