Журналистка «Русской службы BBC» Голубева признана иноагентом

Журналистка «Русской службы BBC» Голубева признана иноагентомВ реестр также включен бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Валерий Панюшкин
Журналистка «Русской службы BBC» Анастасия Голубева, бывший главный редактор портала «Такие дела» Валерий Панюшкин, проект «Зона солидарности» и бывший профессор департамента прикладной политологии ВШЭ Ирина Бусыгина признаны иноагентами. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
В реестр иноагентов также включены журналистка Светлана Осипова, активистка Анастасия Шевченко и политтехнолог Михаил Шейтельман.
Это уже четвертая пятница подряд, когда Минюст вносит в реестр сотрудников «Русской службы BBC». В течение января иностранными агентами были объявлены редактор Анастасия Лотарева, корреспонденты Андрей Козенко, Ольга Ившина, Елизавета Фохт-Бабушкина и военный обозреватель Илья Абишев. Сегодня такой же статус получила и журналистка Голубева. Минюст утверждает, что она распространяла недостоверную информацию о действиях властей РФ и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил страны, а также сотрудничает с иностранным СМИ.
Панюшкин в разные годы работал журналистом изданий «Коммерсантъ», «Ведомости», «Газета.ru». Был главным редактором «Русфонда» («Российского фонда помощи»), портала «Такие дела» и шеф-редактором журнала «Сноб». Является лауреатом премии «Золотое перо России». Как сообщает министерство, Панюшкин выступал против специальной военной операции на Украине, создавал материалы иностранного агента, распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.
Проект «Зона солидарности» заявляет своей целью оказание поддержки «преследуемым за антивоенные действия». Минюст указывает, что организация выступает против специальной военной операции на Украине и распространяет недостоверную информацию о проводимой российскими властями политике.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.