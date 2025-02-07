Журналистка «Русской службы BBC» Голубева признана иноагентом

Это уже четвертая пятница подряд, когда Минюст вносит в реестр сотрудников «Русской службы BBC». В течение января иностранными агентами были объявлены редактор Анастасия Лотарева, корреспонденты Андрей Козенко, Ольга Ившина, Елизавета Фохт-Бабушкина и военный обозреватель Илья Абишев. Сегодня такой же статус получила и журналистка Голубева. Минюст утверждает, что она распространяла недостоверную информацию о действиях властей РФ и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил страны, а также сотрудничает с иностранным СМИ.