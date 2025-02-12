Торговлю и строительство защитят от англицизмов

Торговлю и строительство защитят от англицизмовНо действующие жилые комплексы с иностранными названиями переименовывать не будут
Депутаты Госдумы 11 февраля приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту русского языка. Он предлагает ограничить использование иностранных слов в СМИ, названиях жилых комплексов и на вывесках. Изменения затрагивают восемь законов, среди которых «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», «О СМИ» и др.
Инициатива предлагает размещать вывески, надписи, указатели, информационные таблички и другую информацию для широкого круга лиц на русском языке. На витринах магазинов станет невозможным использование таких слов, как coffee, shop, open и т. д., отмечается в пояснительной записке к проекту. На государственном языке должна быть размещена информация о классе и виде товара, его характеристиках, а также сообщения об акциях, скидках, распродажах и льготах.
В нижнюю палату парламента законопроект внесли еще 25 октября 2023 г. Среди авторов – советник президента Елена Ямпольская (на тот момент была главой комитета по культуре), председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (возглавлял комитет по информационной политике, технологиям и связи. Все из «Единой России»).
Сейчас, согласно закону о госязыке, русский в обязательном порядке используется органами государственной власти, в деловой переписке, рекламе и других сферах. Слова и выражения, не соответствующие нормам современного литературного языка, в том числе нецензурная брань, не допускаются. Исключение составляют иностранные слова, которые не имеют аналогов в русском и входят в состав нормативных словарей. При использовании других языков в публичном пространстве наряду с русским тексты должны быть идентичными по содержанию, а также равнозначными по размещению и оформлению. Но на практике «отмечается агрессивное активное использование» надписей об акциях, скидках и распродажах на иностранном языке, говорится в пояснительной записке. Комитет Госдумы по культуре поддержал концепцию законопроекта, но указал, что ко второму чтению его нужно существенно доработать. Поправки должны быть предоставлены до 25 февраля, следует из думской электронной базы.
«Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», – говорила Ямпольская в феврале 2023 г. (цитата по «РИА недвижимость»).
Замечания в том числе касаются сферы торговли и строительства, заявила глава комитета Ольга Казакова. Авторы проекта предложили поправки, касающиеся информации «для публичного ознакомления потребителя», к ней отнесли описание отдельных групп товаров, их характеристик и условия их приобретения. Тогда как в законодательстве уже есть понятие «информация для потребителей», отметила Казакова, поэтому ко второму чтению формулировки по публичной информации необходимо уточнить. Помимо этого к следующему рассмотрению законопроекта депутатами нужно выйти на те нормы, которые смогли бы вывести из-под действия принимаемого законопроекта те строительные объекты, которые уже функционируют под иностранными названиями, заявила Казакова. Сейчас правоприменителям не на что ориентироваться в вопросе определения соответствия того или иного слова нормам государственного языка – утвержденного списка словарей и справочников по нормам современного русского литературного языка нет, обратили внимание в комитете по культуре. В аппарате Казаковой сообщили «Ведомостям», что разработкой списка занимается Минпросвещения. Издание направило запрос в ведомство с просьбой уточнить, на каком этапе находится работа.
Несмотря на закон о госязыке, люди злоупотребляют заимствованиями в тех сферах, где русский является обязательным, – образование, государственное и муниципальное управление, заявила «Ведомостям» руководитель Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук Айса Биткеева. С проблемой англицизмов сталкиваются и другие языки, поскольку английский является языком глобализации, говорит она. Языковая политика в этом вопросе пересекается с темой национальной безопасности, считает Биткеева.