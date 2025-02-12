Торговлю и строительство защитят от англицизмов

Замечания в том числе касаются сферы торговли и строительства, заявила глава комитета Ольга Казакова. Авторы проекта предложили поправки, касающиеся информации «для публичного ознакомления потребителя», к ней отнесли описание отдельных групп товаров, их характеристик и условия их приобретения. Тогда как в законодательстве уже есть понятие «информация для потребителей», отметила Казакова, поэтому ко второму чтению формулировки по публичной информации необходимо уточнить. Помимо этого к следующему рассмотрению законопроекта депутатами нужно выйти на те нормы, которые смогли бы вывести из-под действия принимаемого законопроекта те строительные объекты, которые уже функционируют под иностранными названиями, заявила Казакова. Сейчас правоприменителям не на что ориентироваться в вопросе определения соответствия того или иного слова нормам государственного языка – утвержденного списка словарей и справочников по нормам современного русского литературного языка нет, обратили внимание в комитете по культуре. В аппарате Казаковой сообщили «Ведомостям», что разработкой списка занимается Минпросвещения. Издание направило запрос в ведомство с просьбой уточнить, на каком этапе находится работа.