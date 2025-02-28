Собственники таунхаусов в Куркино просят не трогать их дома

Речь идет о 1-м мкр. Куркино – Северной Пальмире, где таунхаусы по заказу правительства Москвы начали возводить в начале 2000-х. В 2005-2007 гг. здания в аварийном состоянии были проданы людям. Собственники проявили инициативу и сделали капитальный и косметический ремонт зданий. Но узаконить эти процедуры не могли сразу по ряду причин. Собственность была сдана с большой задержкой в строительстве – около пяти лет. Более того, таунхаусы выделили как отдельный вид жилья только в 2021 г., соответственно, на тот момент не существовало законодательной базы в отношении построек такого типа. Земля не была в собственности и аренде жильцов. Часть домов числится как многоквартирные, часть – как частные.